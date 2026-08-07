$!Inician festejos por el Día de las y los Abuelos con la caminata ‘Huellas de Vida’

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán, a través del Sistema DIF Mazatlán, inició las actividades conmemorativas por el Día de las y los Abuelos con la caminata “Huellas de Vida”, donde personas adultas mayores participaron en una jornada de activación física, convivencia y recreación.
A través de un comunicado se informó que en representación de la Presidenta Municipal interina, Minerva Osuna Zavala, el director General del Sistema DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez, encabezó el arranque de la caminata que partió desde El Venadito hasta el Parque Ciudades Hermanas, espacio donde las y los participantes disfrutaron de un ambiente de compañerismo y sana convivencia.
Durante el encuentro, Gómez Núñez reconoció la trayectoria y aportación de las personas adultas mayores dentro de las familias y la sociedad, además de destacar la importancia de brindar espacios para su integración, participación y bienestar.
El programa de actividades continuará durante agosto con eventos como “Sonrisas que Sanan” en el Hospital General, la sesión de zumba “Ritmo con Amor” en el Parque Central, la clase de yoga “Para una Vida Plena”, la plática “Pensión Alimentaria, un Derecho de las Personas Adultas Mayores”, además de actividades culturales, un paseo en La Guagua, una Misa de Acción de Gracias y la tradicional Fiesta del Día de las y los Abuelos el próximo 25 de agosto.