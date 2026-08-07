$!Inician festejos por el Día de las y los Abuelos con la caminata ‘Huellas de Vida’

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán, a través del Sistema DIF Mazatlán, inició las actividades conmemorativas por el Día de las y los Abuelos con la caminata “Huellas de Vida”, donde personas adultas mayores participaron en una jornada de activación física, convivencia y recreación.

A través de un comunicado se informó que en representación de la Presidenta Municipal interina, Minerva Osuna Zavala, el director General del Sistema DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez, encabezó el arranque de la caminata que partió desde El Venadito hasta el Parque Ciudades Hermanas, espacio donde las y los participantes disfrutaron de un ambiente de compañerismo y sana convivencia.