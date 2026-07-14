$!Inician Jornadas Permanentes de Prevención y Detección de VIH y de Infecciones de Transmisión Sexual, en Mazatlán

Las Jornadas Permanentes de Prevención y Detección de VIH y de Infecciones de Transmisión Sexual fueron puestas en marcha este martes frente a la entrada al Palacio Municipal, donde se dio a conocer que lamentablemente van a la alza los casos de sífilis y VIH en Mazatlán. Estas jornadas se realizan desde este martes, pero estarán los miércoles y viernes de julio a diciembre del presente año, de las 10:00 a las 13:00 horas y se realizan en coordinación entre el Gobierno Municipal, la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTQI+ y los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasit) Mazatlán. “Este proyecto que traemos en conjunto es más que nada para promover la prevención contra el VIH, hepatitis C y sífilis en lo que es el puerto, pues lamentablemente vamos a la alza en casos de sífilis, sífilis ahorita estamos a la alza en el municipio de Mazatlán”, dijo el encargado de Capasit Mazatlán, Rosendo Armando Anistro Salazar.





“Y pues igual también en los casos de VIH que llevamos, hasta la semana 23 (del presente año) 47 nuevos casos, vamos prácticamente a la alza casi casi a la media de lo que es el año pasado, pues estamos a punto de llegar a la mitad de los casos del año pasado con los que cerramos”. Precisó que se está promoviendo la prevención y la detección temprana, realizar detecciones oportunas para iniciar tratamientos de manera temprana y no tener complicaciones durante una enfermedad que pueda provocar el Sida, lo que es el VIH. “La recomendación principal, como siempre se ha dicho, es el uso del preservativo, del condón, el condón es el único método o barrera que nos va ayudar a prevenir lo que es el VIH, hepatitis C y sífilis, en cuanto a los tratamientos también de prevención que tenemos el PrEP, pues invitamos a la población en general que quiera acudir a ver lo que es el tratamiento PrEP, consumir el tratamiento PrEP podemos darles lo que es la información y en su defecto quien lo requiera se le da también el tratamiento totalmente gratuito”, continuó el doctor Anistro Salazar. Precisó que en el Capasit tratan más que nada a las personas que llegan con VIH, de 70 pruebas que se hacen en el mes han estado saliendo de 35 a 40 pacientes con sífilis, lo que indica que sí está muy elevado, las personas con sífilis se tratan en el Centro de Salud normalmente o en los Centros de Salud Urbano o Comunitario, pero sí se está detectando mucho lo que son problemas de sífilis en Mazatlán, de acuerdo con datos de Capasit.