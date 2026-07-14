$!Inician Jornadas Permanentes de Prevención y Detección de VIH y de Infecciones de Transmisión Sexual, en Mazatlán

Las Jornadas Permanentes de Prevención y Detección de VIH y de Infecciones de Transmisión Sexual fueron puestas en marcha este martes frente a la entrada al Palacio Municipal, donde se dio a conocer que lamentablemente van a la alza los casos de sífilis y VIH en Mazatlán.
Estas jornadas se realizan desde este martes, pero estarán los miércoles y viernes de julio a diciembre del presente año, de las 10:00 a las 13:00 horas y se realizan en coordinación entre el Gobierno Municipal, la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTQI+ y los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasit) Mazatlán.
“Este proyecto que traemos en conjunto es más que nada para promover la prevención contra el VIH, hepatitis C y sífilis en lo que es el puerto, pues lamentablemente vamos a la alza en casos de sífilis, sífilis ahorita estamos a la alza en el municipio de Mazatlán”, dijo el encargado de Capasit Mazatlán, Rosendo Armando Anistro Salazar.
“Y pues igual también en los casos de VIH que llevamos, hasta la semana 23 (del presente año) 47 nuevos casos, vamos prácticamente a la alza casi casi a la media de lo que es el año pasado, pues estamos a punto de llegar a la mitad de los casos del año pasado con los que cerramos”.
Precisó que se está promoviendo la prevención y la detección temprana, realizar detecciones oportunas para iniciar tratamientos de manera temprana y no tener complicaciones durante una enfermedad que pueda provocar el Sida, lo que es el VIH.
“La recomendación principal, como siempre se ha dicho, es el uso del preservativo, del condón, el condón es el único método o barrera que nos va ayudar a prevenir lo que es el VIH, hepatitis C y sífilis, en cuanto a los tratamientos también de prevención que tenemos el PrEP, pues invitamos a la población en general que quiera acudir a ver lo que es el tratamiento PrEP, consumir el tratamiento PrEP podemos darles lo que es la información y en su defecto quien lo requiera se le da también el tratamiento totalmente gratuito”, continuó el doctor Anistro Salazar.
Precisó que en el Capasit tratan más que nada a las personas que llegan con VIH, de 70 pruebas que se hacen en el mes han estado saliendo de 35 a 40 pacientes con sífilis, lo que indica que sí está muy elevado, las personas con sífilis se tratan en el Centro de Salud normalmente o en los Centros de Salud Urbano o Comunitario, pero sí se está detectando mucho lo que son problemas de sífilis en Mazatlán, de acuerdo con datos de Capasit.
“La Jornada va consistir en estar aquí presente cada miércoles y viernes de lo que resta del año en lo que es afueras del Palacio Municipal, hacer detecciones tanto de VIH, hepatitis C y sífilis, promover lo que es el uso del condón, regalar condones y dar también información a través de trípticos, en conjunto tanto lo que es la Coordinación como nosotros para lo que es la prevención y cuidado de la salud sexual responsable”, reiteró.
Por ello llamó a la población a acudir a realizarse la prueba para efectuar detecciones tempranas e iniciar tratamientos oportunamente y usar el condón.
“El rango de edad que estamos manejando en el caso del VIH en los casos nuevos son de 25 a 44 años, pues primordialmente tenemos que empezar entre los 20 y 30 años a estarse haciendo las pruebas para poder hacer una detección oportuna”, dio a conocer.
“Puede venir, no importa que tenga derechohabiencia de otra dependencia, se le hace la prueba, la prueba es gratuita, si se llega a ser reactivo a alguna enfermedad se le canaliza a su dependencia correspondiente”.
Por su parte el titular de la Coordinación Municipal de Atención a la Población LGBTQI+, Israel Tavera Posadas, dijo que este servicio está abierto a la población en general.
“Las personas que sean sexualmente activas todas corremos el riesgo de contraer una infección, entonces la invitación es para toda la población de Mazatlán y también los visitantes que nos acompañan en este puerto”, añadió Tavera Posadas.
“También recordarles que aparte de estas jornadas permanentes, que como lo dijo el doctor va ser de julio a diciembre de este año, todos los días se hacen pruebas de detección tanto en el Capasit como en las oficinas de la Coordinación y también estamos participando en las Jornadas de Paz donde también acercamos esos servicios de prevención a toda la ciudadanía”.