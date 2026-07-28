$!Inician remodelación del Monumento a la Mujer Mazatleca; renovarán toda la explanada

Con maquinaria y trabajos de demolición arrancó la intervención del Monumento a la Mujer Mazatleca, uno de los puntos representativos del malecón de Mazatlán, donde se contempla una renovación del basamento, el Paseo de las Estrellas y la imagen urbana de la explanada. Los trabajos de remodelación de este espacio se pusieron en marcha desde la mañana de este martes con la demolición del basamento sobre el que descansa la escultura. La intervención se lleva a cabo en la explanada ubicada sobre el Paseo Claussen y contempla una transformación integral del espacio, aunque la escultura de la Mujer Mazatleca permanecerá intacta, solo será removida y reinstalada una vez que concluya la construcción del nuevo basamento. De acuerdo con la información publicada en la plataforma Compranet, la obra fue adjudicada al ingeniero Miguel David Morales Bueso, con un monto contratado de 3 millones 402 mil 901.32 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.





Entre los cambios más relevantes de esta intervención, será la modificación del actual Paseo de las Estrellas, ya que las placas conmemorativas dejarán de estar incrustadas en el pavimento de la explanada para integrarse al nuevo diseño del monumento. El proyecto establece que las actuales placas serán sustituidas por estrellas elaboradas en bronce, con los nombres grabados de manera permanente y colocadas sobre el nuevo basamento, lo que facilitará su lectura y permitirá protegerlas del desgaste ocasionado por el tránsito peatonal y las condiciones climáticas. La remodelación busca modernizar el entorno sin alterar el valor histórico y simbólico del monumento, considerado uno de los principales referentes urbanos del puerto y uno de los puntos más fotografiados del malecón. La memoria descriptiva del proyecto señala que los trabajos comprenden la demolición total de la base donde actualmente se encuentra la escultura, así como el retiro de las bancas perimetrales que rodean la explanada.





Sin embargo, la figura de la Mujer Mazatleca será preservada en su totalidad, tanto en su estructura como en su significado simbólico, para ser colocada nuevamente sobre un basamento completamente renovado. El nuevo pedestal será elevado aproximadamente un metro respecto al actual, con el propósito de mejorar la visibilidad del monumento desde distintos puntos del malecón y ofrecer una mejor apreciación de la obra. Además, incorporará información sobre el monumento y sus autores, así como elementos que permitan contextualizar su importancia dentro de la historia e identidad de Mazatlán.



