$!Inician remodelación del Monumento a la Mujer Mazatleca; renovarán toda la explanada

Con maquinaria y trabajos de demolición arrancó la intervención del Monumento a la Mujer Mazatleca, uno de los puntos representativos del malecón de Mazatlán, donde se contempla una renovación del basamento, el Paseo de las Estrellas y la imagen urbana de la explanada.
Los trabajos de remodelación de este espacio se pusieron en marcha desde la mañana de este martes con la demolición del basamento sobre el que descansa la escultura.
La intervención se lleva a cabo en la explanada ubicada sobre el Paseo Claussen y contempla una transformación integral del espacio, aunque la escultura de la Mujer Mazatleca permanecerá intacta, solo será removida y reinstalada una vez que concluya la construcción del nuevo basamento.
De acuerdo con la información publicada en la plataforma Compranet, la obra fue adjudicada al ingeniero Miguel David Morales Bueso, con un monto contratado de 3 millones 402 mil 901.32 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.
Entre los cambios más relevantes de esta intervención, será la modificación del actual Paseo de las Estrellas, ya que las placas conmemorativas dejarán de estar incrustadas en el pavimento de la explanada para integrarse al nuevo diseño del monumento.
El proyecto establece que las actuales placas serán sustituidas por estrellas elaboradas en bronce, con los nombres grabados de manera permanente y colocadas sobre el nuevo basamento, lo que facilitará su lectura y permitirá protegerlas del desgaste ocasionado por el tránsito peatonal y las condiciones climáticas.
La remodelación busca modernizar el entorno sin alterar el valor histórico y simbólico del monumento, considerado uno de los principales referentes urbanos del puerto y uno de los puntos más fotografiados del malecón.
La memoria descriptiva del proyecto señala que los trabajos comprenden la demolición total de la base donde actualmente se encuentra la escultura, así como el retiro de las bancas perimetrales que rodean la explanada.
Sin embargo, la figura de la Mujer Mazatleca será preservada en su totalidad, tanto en su estructura como en su significado simbólico, para ser colocada nuevamente sobre un basamento completamente renovado.
El nuevo pedestal será elevado aproximadamente un metro respecto al actual, con el propósito de mejorar la visibilidad del monumento desde distintos puntos del malecón y ofrecer una mejor apreciación de la obra.
Además, incorporará información sobre el monumento y sus autores, así como elementos que permitan contextualizar su importancia dentro de la historia e identidad de Mazatlán.
Renovarán toda la explanada
Según la información compartida en el proyecto, la intervención no se limitará al monumento, pues el proyecto contempla una rehabilitación integral de la explanada y del entorno inmediato mediante la renovación del pavimento, la incorporación de áreas de paisajismo y la instalación de nuevo mobiliario urbano.
Entre las acciones previstas se encuentra la colocación de bancas fabricadas con herrería y madera tratada, diseñadas específicamente para soportar la humedad, la salinidad y las altas temperaturas que caracterizan al ambiente costero.
También se instalará un nuevo sistema de iluminación funcional y arquitectónica, con el objetivo de resaltar la presencia del monumento durante las noches y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad de quienes transitan por esta zona del malecón.
La intención es integrar visualmente la explanada con el resto del paseo costero, ofreciendo un espacio más ordenado y accesible para residentes y turistas.
De acuerdo con la memoria del proyecto, la remodelación tiene como propósito preservar la historia y la cultura de Mazatlán, además de rendir homenaje a la Mujer Mazatleca como símbolo de identidad del municipio.
Asimismo, la reorganización del Paseo de las Estrellas pretende dar mayor realce a los reconocimientos otorgados a artistas y personalidades ligadas a la historia cultural del puerto, al concentrarlos en un solo elemento arquitectónico y protegerlos del deterioro que actualmente presentan.
Con el inicio de las demoliciones, la obra entra en su primera etapa y durante las próximas semanas continuarán los trabajos de retiro del basamento y adecuación del terreno para la construcción de la nueva estructura, que dará una imagen renovada a uno de los espacios más emblemáticos del malecón de Mazatlán.
De esta forma, el proyecto busca consolidar la explanada como un punto de encuentro para la comunidad, sede de actividades culturales y un nuevo atractivo turístico del malecón, además, pretende ofrecer un espacio digno, seguro y representativo de la identidad mazatleca.