Inician siembras de camarón con expectativa de mayor producción en Sinaloa

MAZATLÁN._ Con expectativas de crecer en producción, inician las siembras de camarón en el sur de Sinaloa y posteriormente en granjas acuícolas del centro y norte del estado.

El ciclo 2025 cerró con 115 mil toneladas de producción, cifra mayor y con mejor comercialización al año pasado, destacó Carlos Urías Espinoza, presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa.

El líder de los productores de granja en la entidad resaltó que no solo mejoró la producción con 5 mil toneladas más a la temporada anterior, sino que pudo venderse mejor.

“En términos de la comercialización, gracias a los aranceles que el Presidente (de Estados Unidos) Donald Trump impuso a los seis países mayores productores de camarón del mundo y la lluvia que cayó en Sinaloa, mejoró la producción y las condiciones”, indicó.

Urías Espinoza comentó que en 2025 había 110 mil toneladas y en enero se estarán sumando las 5 mil extras porque hay granjas que aún están reportando el total de cosechas.

“Esto es una mejoría, un alivio para nosotros los productores, porque en otros años anteriores lo que estábamos arrastrando básicamente eran pérdidas”, dijo.

Entre los motivos que favorecieron a la acuacultura fueron las lluvias que cayeron el año pasado, luego de sequías prolongadas, reiteró.

“Fueron las lluvias, que si bien no fueron las tradicionales, sí rompieron el ciclo de sequía prolongada y las condiciones de bahía están mejores que en años anteriores. El año pasado, cuando empezamos a sembrar, la calidad del agua era muy mala y un año anterior igual de mala, pero este año vamos a empezar a sembrar con agua buena, y si vemos lluvias más abundantes nos ayudará más en la producción de este año”.

El acuerdo del calendario de llenado, siembra y cosecha acordado para 2026, Urías Espinoza aclaró que serán las granjas acuícolas del sur, que representan el 3 por ciento del total estatal, porque son 10 granjas de una superficie que no llega ni a las mil hectáreas, las que van a empezar primero.

“Sí hay áreas, sobre todo las del sur, que tienen que sembrar muy temprano porque son zonas muy someras, hipersalinas, donde las mareas básicamente no llegan y permanecen con baja salinidad por las lluvias, pero que en la medida de que se va evaporando se vuelve imposible sembrar. Por eso, se adelantan para tomar agua que todavía no esté salina”, explicó.

Sobre el inicio del ciclo de llenado y siembras para 2026, prioriza la pesca ordenada por regiones y responsable con las propuestas establecidas por los propios productores acuícolas y organismos del sector y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa y la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, quienes solicitaron esta normatividad, expuso.

Urías Espinoza agregó que finalmente las fechas conciliadas entre los productores y el Gobierno del Estado es porque se eligieron por zonas que mejor les acomoda, que fueron sometidas en el seno del comité técnico hasta su publicación en Diario Oficial del Estado de Sinaloa.

Así que en el documento publicado en el Diario se establecieron fechas específicas de llenado de estanques, siembra y cosecha, diferenciadas por región y tipo de sistema de producción, con el fin de garantizar un control sanitario efectivo en todo el territorio estatal.

Las disposiciones contemplan regiones como Ahome, Guasave, Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, Mazatlán, San Ignacio, Escuinapa y Rosario, así como sistemas especiales como los hiperintensivos y con geomembranas.

Y el acuerdo es de observancia obligatoria para todas las personas físicas y morales dedicadas al cultivo de camarón en sus etapas de preengorda y engorda, y tendrá vigencia desde su publicación hasta el 15 de enero de 2027.