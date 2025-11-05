Inician trabajos del ‘MazBachetón’ en 11 tramos de avenidas y calles de Mazatlán

MAZATLÁN._ A partir de este miércoles, se estarán realizando trabajos del programa “MazBachetón” en distintos puntos de la ciudad, con el fin de mejorar las calles y vialidades para garantizar una óptima circulación para automovilistas y peatones.

Por ello, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento llama a la población a tomar las debidas precauciones, prever sus tiempos de traslado y atender las indicaciones del personal operativo que estará en las zonas intervenidas.

Así como también solicita la comprensión de los automovilistas y transeúntes por las molestias temporales que estas labores pudieran ocasionar.

Los trabajos del programa “MazBachetón” se desarrollarán en los siguientes tramos: calle 5 de Mayo, avenida Miguel Alemán, entre Carnaval y Aquiles Serdán; calle Aquiles Serdán, entre Miguel Alemán y Constitución; calle Belisario Domínguez, entre Ángel Flores y 21 de Marzo; y avenida Carlos Canseco-La Marina, entre Paseo del Atlántico y Hospital ALMA.

También en avenida Insurgentes, entre Ejército Mexicano y Juan Pablo II; la Avenida del Mar y Rotarismo; calle Constitución y Carnaval; calle Ángel Flores, entre Olas Altas y Benito Juárez; Olas Altas, entre Ángel Flores y Constitución; y Paseo del Atlántico, entre Óscar Pérez Escobosa y Carlos Canseco.