$!Inician trabajos preliminares para la rehabilitación del Monumento a la Mujer Mazatleca

Los trabajos preliminares para la rehabilitación del Monumento a la Mujer Mazatleca iniciaron este martes con el retiro de material que se tiene que demoler y ya que salga la maquinaria se delimitará el área para prevenir algún percance, confirmó el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega.

“Iniciamos hoy los trabajos preliminares, estamos retirando todo el material que tenemos que retirar de la Mujer Mazatleca, una vez que la máquina salga vamos a colocar un tapial para la seguridad de las personas, para que no vaya a ocurrir ningún accidente ni nada por el estilo”, añadió en entrevista.

“Pero ahorita por lo pronto tenemos que apurarnos en retirar todo el material que tenemos que demoler para tener el área limpia para realizar los trabajos lo más pronto posible”.

Precisó que ya se solicitaron los permisos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se le dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para poder trabajar en el lugar que está fuera del área de los monumentos resguardados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que se está en regla trabajando en ese sitio.

“Yo creo que 60 días es el tiempo que nos vamos a tardar en ejecutarla (la obra), lo que más se tarda es en llegar los materiales, ya que los materiales los estamos trayendo de afuera, sin embargo, ya se hicieron los pedidos, se formó el contrato, se entregó el anticipo y se hizo inmediatamente el pedido de los materiales porque es lo más tardado en llegar, el trabajo en realidad para nosotros es muy sencillo puesto que ya hemos trabajado en algunas otras zonas, lo conocemos muy bien”, continuó.

También dio a conocer que la empresa ganadora de la licitación, Miguel Morales, tiene bastante mucha experiencia en remodelaciones de monumentos, si bien en sí la actual administración municipal no le había dado a Miguel Morales obras de rehabilitación de monumentos, sí lo habían hecho otras administraciones, por lo que tiene conocimiento y experiencia sobre este tema.

La obra se realiza con recursos propios del Ayuntamiento, la licitación salió en 3 millones 947 mil pesos con Impuesto al Valor Agregado y de 3 millones 401 mil pesos sin IVA, informó, sin embargo, el contratista tiene el derecho, y así lo establece la Ley de Obras Públicas Estatal, de presentar la mejor propuesta.