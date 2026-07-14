Inician vacaciones para sacerdotes sin descuidar servicios religiosos: Obispo de Mazatlán

En el presente mes algunos sacerdotes ya salieron de vacaciones, pero la mayoría disfrutará de este periodo de descanso en agosto, sin que se dejen de brindar los servicios religiosos, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Normalmente los presbíteros o sacerdotes salen unos pocos en el mes de julio y la gran mayoría en el mes de agosto y van a descansar del calor, algunos no salen de esta área, pero están como más relajados en sus casas, dedicados más a la lectura, a la oración”, añadió.

“Ya de hechos hay varios que ahorita están, unos pocos están en vacaciones y regresan y se van otros, donde hay dos (por parroquia) se reparten o donde están sólos hay distintas maneras de organizarse, hay algunos que sólo suspenden (sus actividades sacerdotales) de lunes a viernes por decir o de lunes a jueves y trabajan el fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay distintas maneras”.

Añadió que otros sacerdotes sí se van de vacaciones incluyendo los fines de semana, pero con los laicos se ayudan para que haya celebraciones de la palabra.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, dijo que en esta región hay 53 parroquias y 4 rectorías y de ellas como 12 a 14 tienen vicario, en algunas se cuenta con dos sacerdotes y en las demás nada más hay un Padre.

Reiteró que pese a que los sacerdotes salen de vacaciones se siguen brindando los servicios religiosos con los demás presbíteros y en algunos casos con el apoyo de laicos.