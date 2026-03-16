Iniciará el 29 de marzo la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos

Con la celebración del Domingo de Ramos iniciará el próximo 29 de marzo la Semana Santa, en la que la Iglesia Católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

En este puerto tradicionalmente el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, celebra la misa de las 9:00 horas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, donde se bendicen las palmas y ramos que recuerdan la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén aclamado por una multitud a su llegada en vísperas de la celebración de la Pascua y de su pasión, muerte y resurrección.

Mientras que a las 11:30 horas del martes 31 del presente mes se oficiará la solemne Misa Crismal, donde se bendicen los Santos Óleos que se utilizan durante el año en las diferentes parroquias y que son el Santo Crisma, usado para ordenaciones, confirmaciones, bautizos y consagraciones de altares o iglesias; el Óleo de los Catecúmenos utilizado para urgir a quienes se están preparando para el bautismo, y el Óleo de los Enfermos, usado en el sacramento de unción a los enfermos.

En esta misa especial los presbíteros también realizan la renovación de las promesas sacerdotales.

En tanto que Jueves Santo, que será el 2 de abril, a las 18:00 horas se realizará la Sagrada Eucaristía que recuerda la Última Cena del Señor y el lavado de los pies, mientras que a las 20:00 horas de esa misma fecha se llevará a cabo la Coronilla de la Misericordia y a las 22:00 horas la Vigilia General de Adoración Nocturna.

El Viernes Santo, 3 de abril, considerado como día de ayuno y abstinencia, obliga desde los 18 a los 59 años en la Iglesia Católica, a las 10:00 horas se realizará en la Catedral el Viacrucis Viviente o escenificación del camino que recorrió Jesucristo desde su aprehensión hasta su crucifixión en el Monte Calvario y a las 12:00 horas se llevará a cabo el Viacrucis al interior de este templo.

A las 17:30 horas del mismo Viernes Santo se llevará a cabo el solemne oficio litúrgico, en la Tarde de la Muerte del Señor, y a las 20:00 horas se efectuará el Rosario Solemne de Pésame a la Virgen María por la Muerte del Señor.

El 4 de abril, Sábado de Gloria, a las 19:30 horas se realizará la Solemne Vigilia de Resurrección del Señor.

“Esta noche traer cirios (pero con cartón protector para no derramar cera en el piso): Y agua para bendecir, en recuerdo de la Nueva Vida de Jesús resucitado, invitándonos a vivir nuestra nueva vida de bautizados, convertidos y purificados, mediante la recepción de los Sacramentos del Perdón y la Eucaristía”, de acuerdo con el programa de actividades de la celebración de la Semana Santa en la Catedral de este puerto.

Mientras que el 5 de abril, el Domingo de Pascua, se oficiarán las misas en sus horarios normales de domingo en la Catedral.