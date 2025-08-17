$!Iniciará este martes obra del nuevo paso superior vehicular a la salida norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Aunque desde la tarde del martes pasado comenzaron los trabajos preventivos en el lugar, será este martes 19 de agosto cuando inicie la construcción del paso superior vehicular en la carretera Internacional 15 México-Nogales, en el cruce con la avenida Oscar Pérez Escobosa.

Se prevé que la obra que se realizará a la salida norte de Mazatlán tenga una duración de 365 días naturales.

“Decirles que este arranque de obra inicia el 19 de agosto; es una obra licitada por el Gobierno federal, gestionada por el Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya”, dijo el pasado jueves la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

En el puente, que tendrá una longitud total de 335 metros, se invertirán 356 millones 077 mil 423 pesos con 77 centavos ya incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con recursos del Gobierno federal, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente.