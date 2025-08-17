$!Iniciará este martes obra del nuevo paso superior vehicular a la salida norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Aunque desde la tarde del martes pasado comenzaron los trabajos preventivos en el lugar, será este martes 19 de agosto cuando inicie la construcción del paso superior vehicular en la carretera Internacional 15 México-Nogales, en el cruce con la avenida Oscar Pérez Escobosa.
Se prevé que la obra que se realizará a la salida norte de Mazatlán tenga una duración de 365 días naturales.
“Decirles que este arranque de obra inicia el 19 de agosto; es una obra licitada por el Gobierno federal, gestionada por el Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya”, dijo el pasado jueves la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
En el puente, que tendrá una longitud total de 335 metros, se invertirán 356 millones 077 mil 423 pesos con 77 centavos ya incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con recursos del Gobierno federal, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente.
De acuerdo con la resolución de la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la obra tendrá un ancho total de 40.20 metros; sobre el puente tendrá cuatro carriles de 3.50 metros y acotamiento de 2.35 metros; además tendrá dos carriles laterales a nivel de 3.30 metros y banquetas de 3.20 metros.
La longitud del puente volado será de 216 metros y la longitud total del puente será de 335 metros, se dio a conocer, entre otros puntos.
Fue el pasado 8 de agosto cuando la dirección general de Carreteras de la SICT dio a conocer el fallo para esta obra a favor de la empresa Esma Instalaciones.
De acuerdo con información pública, dicha empresa es proveedora de la SICT y de Caminos y Puentes Federales desde 2018 y de ese año al 2024 ambas dependencias en total le han otorgado 105 contratos.