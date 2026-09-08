$!Iniciará este miércoles reencarpetado en Avenida Río Piaxtla y calle Agustín Melgar, en Mazatlán

Aunque fue la mañana del lunes cuando se dio el banderazo de inicio del reencarpetado de la Avenida Río Piaxtla y la calle Agustín Melgar, se contempla que será este miércoles cuando ya comiencen dichos trabajos.
“Hoy ya iniciaron con la revisión de todos los registros, la tubería de drenaje, todos los preliminares que tenemos que hacer”, dijo en entrevista este martes el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega.
“Ya lo mencionó por ahí la Presidenta, vamos a revisar todas las reposiciones que tenemos que hacer, tenemos ubicado al menos unas 20 reparaciones que tenemos que hacer entre la Río Piaxtla y la Avenida Agustín Melgar, eso ya arrancó la revisión, la supervisión”.
Agregó que viene una máquina que es la perfiladora, que es la que levanta el asfalto.
“Viene llegando, mañana arrancamos con los trabajos y eso depende 100 por ciento del tema de la revisión que hagamos hoy”.
Por su parte la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez recordó que en dichos trabajos de reencarpetado y rehabilitación de la tubería e instalaciones de drenaje en la Avenida Río Piaxtla, entre las avenidas Ejército Mexicano y Circunvalación y en la calle Agustín Melgar, entre las avenidas Juan Pablo II e Internacional, son 1.3 kilómetros y se invertirán 8.5 millones de pesos.
“Se tienen que hacer todo lo que son las reparaciones pertinentes porque también la gente nos hizo esa petición de que hay muchos desbordes, hay muchos malos olores y cuando se esté abriendo se van a hacer esas reparaciones, va ser un poquito tardado, pero va valer mucho la pena”, expresó Palacios Domínguez.