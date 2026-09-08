$!Iniciará este miércoles reencarpetado en Avenida Río Piaxtla y calle Agustín Melgar, en Mazatlán

Aunque fue la mañana del lunes cuando se dio el banderazo de inicio del reencarpetado de la Avenida Río Piaxtla y la calle Agustín Melgar, se contempla que será este miércoles cuando ya comiencen dichos trabajos.

“Hoy ya iniciaron con la revisión de todos los registros, la tubería de drenaje, todos los preliminares que tenemos que hacer”, dijo en entrevista este martes el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega.

“Ya lo mencionó por ahí la Presidenta, vamos a revisar todas las reposiciones que tenemos que hacer, tenemos ubicado al menos unas 20 reparaciones que tenemos que hacer entre la Río Piaxtla y la Avenida Agustín Melgar, eso ya arrancó la revisión, la supervisión”.

Agregó que viene una máquina que es la perfiladora, que es la que levanta el asfalto.