Iniciará este miércoles temporada de camarón en altamar en el Océano Pacífico

A las 00:00 horas de este miércoles 7 de octubre iniciará la temporada de capturas de camarón 2026-2027 en el Océano Pacífico mexicano, en el que participarán cerca de 190 embarcaciones de la flota de Mazatlán.

Desde el domingo anterior comenzaron a salir las embarcaciones hacia los lugares donde la madrugada de este miércoles iniciarán las capturas, principalmente al norte de Sinaloa, y el sur de Sonora y en menor número hacia Baja California, de acuerdo con lo que comentaron ese día trabajadores del mar consultados.

Agregaron que por el alto precio del diésel, de las cerca de 500 embarcaciones que conforman la flota camaronera de Mazatlán, nada más saldrán a la pesca entre 180 y 190, menos de la mitad, como ha ocurrido en los últimos ocho años.

Se espera que haya buena producción para que el viaje sea costeable, y para ello se requieren de 40 a 45 días para capturar unas 10 toneladas, añadió el capitán del barco Moneto VIII, Luis Humberto Soberanes.

Dio a conocer que el domingo comenzaron a salir las primeras embarcaciones, pero lo fuerte de la salida vía lastre o hacia los lugares donde comenzarán las capturas este miércoles fue entre el lunes y el martes.

Familiares de los pescadores acudieron a la explanada de los muelles de La Puntilla para despedirlos y desearles que les vaya bien en las capturas.

Para el segundo viaje algunas embarcaciones van más al sur del Océano Pacífico y en ocasiones llegan hasta las costas de Oaxaca, recordó Soberanes.