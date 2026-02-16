Mazatlán
Cuaresma

Iniciará la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza este 18 de febrero

Este 18 de febrero iniciará la Cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión, indicó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras
Belizario Reyes
16/02/2026 17:00
Con la celebración del Miércoles de Ceniza, este 18 de febrero iniciará la Cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión, ayuno y conversión de quienes pertenecen a la Iglesia Católica para prepararse para la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la Semana Santa.

En este día se impondrá la ceniza en la frente de quien así lo solicite como símbolo de mortalidad y penitencia, que recuerda al ser humano que polvo es y en polvo se convertirá al morir.

Durante una de sus homilías recientes, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, dijo que el Miércoles de Ceniza, a las 7:30 horas se bendecirá la ceniza y a partir de las 10:00 de la mañana de manera ininterrumpida se ofrecerá la ceniza a los feligreses.

“El Miércoles de Ceniza a las siete y media de la mañana se bendice la ceniza y a partir de las 10:00 de la mañana de manera ininterrumpida se ofrecerá la ceniza”, añadió Monseñor Espinosa Contreras.

“Estarán los muchachos del Seminario haciendo liturgias de la palabra y administrando el rito de la ceniza que nos invita a vivir de mejor manera, a arrepentirnos de nuestras faltas y vivir más decididamente el seguimiento de Cristo”.

#Cuaresma
#Miércoles de Ceniza
