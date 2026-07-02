Iniciará nueva etapa de reparación del malecón con inversión que superará los 5 millones de pesos

Los trabajos para reparar el socavón registrado en el malecón de Mazatlán el 23 de junio avanzan con obras preliminares de estabilización, mientras que en los próximos días iniciará la construcción de una estructura definitiva que incluirá pilotes de gran profundidad y un muro de contención, con una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Así lo dio a conocer el director de Obras Públicas del puerto, Martín Gallardo Noriega, quien señaló que actualmente, personal de esta dependencia trabaja en la construcción de un pedraplén, con el objetivo de contener el impacto de las mareas y evitar que continúe el proceso de socavación en la zona afectada.

“Estamos trabajando ahorita en la obra del malecón haciendo trabajos preliminares, ahorita estamos haciendo un pedraplén para poder contener las mareas, y así evitar que se siga socavando el malecón”, comentó.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, expresó que la siguiente etapa consistirá en el ingreso de maquinaria especializada para la colocación de pilotes y un muro de contención que permitirá reforzar el área y prevenir nuevos daños provocados por el oleaje.

Asimismo, indicó que la inversión para esta obra será superior a los 5 millones de pesos al tratarse de una obra compleja debido a las condiciones marítimas, por lo que se utilizará un sistema de construcción especializado, donde los pilotes tendrán una profundidad aproximada de 12 metros y que se empleará concreto diseñado específicamente para resistir la salinidad y la fuerza constante del agua de mar.

“Yo conozco las obras y sé que son caras, sobre todo las obras del mar, por la cuestión del agua, pues el agua está viva y el agua se está moviendo, tiene peso y tiene fuerza, entonces si nosotros ponemos un concreto convencional, se va a quebrar”, declaró.

En lo que respecta a la ejecución de esta obra, la Alcaldesa aclaró que los trabajos preliminares son realizados por personal municipal, pero se contratará a especialistas para desarrollar los estudios estructurales y de cimentación que servirán de base para el proyecto definitivo.

En este sentido, destacó que la intervención deberá estar respaldada por análisis técnicos y cumplir con todos los requisitos legales antes de avanzar en su construcción.

“Ahorita los trabajos preliminares los están haciendo obras públicas, pero sí se están contratando los servicios de personas para que hagan los estudios, porque todo esto es cuestión estructural y de cimentación. No podemos andar inventando nada aquí”, dijo.

Sobre la participación de organismos colegiados, Osuna Zavala aseguró que los colegios de ingenieros y arquitectos del puerto tienen las puertas abiertas para aportar opiniones y observaciones técnicas que contribuyan al proyecto.

Asimismo, afirmó que el Ayuntamiento revisa la documentación y los antecedentes relacionados con la construcción del malecón para garantizar que las acciones emprendidas cuenten con el soporte legal correspondiente y evitar futuros conflictos jurídicos.

La Alcaldesa añadió que además de atender el socavón, el Ayuntamiento revisará las condiciones estructurales de todo el frente costero de Mazatlán, pues han recibido reportes de posibles afectaciones en otras zonas del malecón.

Uno de los puntos señalados donde se han reportado estas afectaciones, es en la explanada ubicada en Playa Norte, por lo que se instruyó a la dirección de Obras Públicas a realizar inspecciones en distintos puntos para detectar áreas con erosión o pérdida de material bajo la estructura.

Reiteró que una de las prioridades de su administración es asegurar que cualquier obra pública se realice con estudios, permisos y procedimientos adecuados, particularmente en una zona tan sensible como el frente costero de Mazatlán.