Iniciará rehabilitación de Carpa Olivera la próxima semana con inversión de $2 millones

La próxima semana iniciará la rehabilitación de la Carpa Olivera en la que se invertirán 2 millones de pesos, informó el director de Obras Públicas del Gobierno Municipal, Martín Gallardo Noriega.

“Iniciamos ya la próxima semana con los trabajos en la Carpa Olivera, una inversión de 2 millones de pesos, lo que vamos a hacer es una rehabilitación general, le vamos a poner agua potable para que funcione, vamos a reactivar los baños, vamos a reparar la alberca y vamos a reparar también lo que es el tobogán y la resbaladilla”, agregó Gallardo Noroega.

Añadió que los trabajos se realizarán con recursos propios del Ayuntamiento y se están buscando materiales que sean con el menor mantenimiento posible dentro de dicha carpa ubicada en el paseo costero, frente al Cerro de la Nevería.

“Es un contrato por adjudicación directa y vamos a tardar entre dos y dos meses y medio”, expresó.

Por ello dicha carpa estaría cerrada prácticamente durante el próximo periodo vacacional de verano.