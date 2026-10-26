Iniciarán esta semana estudios en socavón más grande en malecón de Mazatlán: Obras Públicas

La presente semana iniciarán los estudios para el socavón más grande del malecón detectado el pasado 8 de octubre, y se espera que la rehabilitación del tramo que se hará con recursos de Zofemat concluya a finales de diciembre, dijo el director encargado de Obras Públicas de Mazatlán, Martín Gallardo Noriega.

“El socavón que conseguimos recursos de la Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre) ya está en proceso de licitación, este mes sale el fallo, y podemos arrancarlo también, las condiciones ya lo permiten y también vamos a iniciar esta misma semana los estudios para el socavón más grande que estamos trabajando en conjunto con Gobierno del Estado”, dijo Gallardo Noriega.

“Entonces esperamos ya este mismo mes darle atención a la mayoría de los temas que traemos sobre el malecón”.

Precisó que el tramo de cerca de 70 metros de longitud que se detectó el 23 de junio en la Avenida del Mar, casi con la Avenida de los Deportes, la rehabilitación iniciará en noviembre y se espera concluirla a finales de diciembre con recursos de Zofemat por cerca de 8.7 millones de pesos.

En entrevista este lunes con personal de medios de comunicación dio a conocer que ya se terminó la rehabilitación en el socavón de la Puntilla; en el de la Mujer Mazatleca ya inició, se está desplantando el muro; en el del Faro se va arrancar esta misma semana y el cercano a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa también comenzará esta misma semana.

“Y estamos con el de las escaleras (en el área del Monumento al Pescador), haciendo el proyecto ejecutivo, calculamos que en dos semanas podremos estarlo arrancando también”, expresó Gallardo Noriega.

“Ahorita el llamado es que no violen las intervenciones que nosotros colocamos, por ahí en el socavón que está en el hotel Olas Altas nos tumbaron la malla que colocamos, ya la volvimos a levantar, hacer el llamado para que respeten el área por su propia seguridad”.

Reiteró que ya están mejorando las condiciones climáticas de oleaje en el mar, por ello ya están arrancando algunas obras.

“Todo lo que se nos permite trabajar lo estamos trabajando de inmediato”, reiteró.

Tras realizarse los trabajos de contención preventivos, desde hace dos fines de semana se reabrió a la circulación vehicular un carril del sentido al sur de la Avenida del Mar donde el pasado 8 de octubre se detectó el colapso más grande del malecón, de cerca de 100 metros de longitud, que será rehabilitado entre los gobiernos estatal y municipal.