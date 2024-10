Inició Édgar González administración con riesgo de ingobernabilidad y concluye con estabilidad

El 27 de octubre del 2022 Édgar González fue nombrado por el Congreso del Estado para asumir de manera interina la Presidencia Municipal de Mazatlán, cargo que concluye este 31 de octubre con estabilidad financiera y pese a los hechos violentos del domingo pasado, asegura que actualmente este municipio se encuentra tranquilo en materia de seguridad.

”Lo que me preocupaba en lo particular era estabilizar una falta de atención, la problemática en general, el tema social de mucho enojo por la falta de mantenimiento de servicios públicos, estabilizamos esa parte y la estabilización financiera, por ejemplo de recibir más de 600 millones de pesos en deuda y que vayamos a dejar, no sé, en tránsito algunas cosas ahí que tienen que quedar, es normal, no es de espantarse,siempre quedan, lo que se compra hoy no se puede pagar mañana, tarda 15 días en programarse”, expresó González Zataráin.

”Obviamente quedan cosas, pero desde el punto donde partimos, de las condiciones en que nosotros adquirimos el Municipio le avanzamos bastante en todos los temas, de manera que trabajamos hacia todos lados, es decir, en servicios públicos, equipamiento, temas de la salud, de lo que tiene que ver con el alumbrado público, en general te puedo hablar de muchos temas, tema del drenaje que le aventajamos bastante”.

González Zataráin asumió el cargo de Alcalde interino tras la renuncia del Presidente Municipal “El Químico” Luis Guillermo Benítez Torres, para asumir el cargo de Secretario de Turismo en Sinaloa, del cual también renunció posteriormente por diversas demandas en su contra por la adquisición por asignación directa, sin licitar, de lámparas a Azteca Lighting, entre otras y este jueves concluye su administración para ser sustituido por el Gobierno que encabezará Estrella Palacios Domínguez.

”Me preocupan las obras que quedan, que luego la gente vaya a malinterpretar, el tema de las obras que están abiertas, que son seis obras que no son nuestras, yo he aclarado ese punto y quiero ser muy reiterativo en eso porque en las redes sociales luego dicen ahí dejó una zanja abierta, dejó esto, espérate, yo no traigo esa obra, tampoco puedo impedir que lleguen obras, si llegan obras federales, si llegan obras del Estado bienvenidas”, continuó.

González Zataráin precisó que las obras pendientes por terminar y que las realiza el Gobierno del Estado son la que está por la Avenida Manuel J. Clouthier, el colector en la Avenida Mazatlán que la gente reclama y con justa razón por el caos vial que genera, además el colector que se rehabilita en el Fraccionamiento Villas del Estero, así como el puente que se construye entre el Libramiento Luis Donaldo Colosio y la Avenida Múnich, la rehabilitación de la Avenida Insurgentes y una calle en el Fraccionamiento CVive.

También recordó que por la violencia que se vive en Sinaloa, el domingo pasado se registró una balacera en Mazatlán, pero actualmente este municipio está tranquilo.

”Bien, queda bien, tuvimos un abrupto, un evento que todos sabemos que pasó eso y todo está tranquilo, todo está normal dentro de como veníamos los últimos meses, no dejamos un problema de inseguridad, disminuimos el tema de los robos a casa habitación, ha bajado mucho, bastante, desde hace rato y obviamente el tema de ir creciendo el número de elementos de seguridad”, reiteró.

”¿Cómo dejamos?, pues crecimos lo que nunca había hecho nadie, crecer el número de elementos de seguridad, más de 240 nuevos elementos de seguridad que no se tenían, ese déficit no se atacaba, no se atendía, porque yo insisto, impacta la nómina, crece la nómina, impacta en lo financiero porque tienes que preparar policías, tienes que comprarles equipo, patrullas, uniformes, impacta en todos lados, entonces, ¿cómo dejamos?: le apostamos a eso, no fue sólo de discurso y eso se lo puedo rebatir a cualquiera porque luego dicen así dicen todos”.

Recalcó que el Municipio de Mazatlán mandó a la academia a cientos de jóvenes, pues 240 fueron los que se graduaron, pero cientos más hicieron el intento o examen y no quedaron, más de mil 500, casi 2 mil.

”Entonces pudimos extraer esos casi 250 elementos, ese núcleo y todos te cuestan porque a todos mandas a hacer exámen , pero hacer esa labor haber que la haga cualquiera, el asunto es no es lo mismo hablar que hacer, esa es la diferencia, yo siempre digo el discurso es una cosa y los hechos son otras y en los hechos equipamiento entre motopatrullas, patrullas, cuatrimotos 70 patrullas no es cualquier inversión, el tema de rehabilitación de casetas y el tema sobre todo de preparación, lo más costoso, preparación de elementos y reclutamiento y contratación”, subrayó.

”Porque hay muchos municipios que reclutan, mandan a la academia, pero no los contratan porque no tienen presupuesto y ahí se quedan atorados y andan buscando a ver dónde consiguen trabajo, y nosotros dijimos incluso aquí los recibimos, incluso si los mandaron preparar de otro municipio y se quieren venir aquí los recibimos”.