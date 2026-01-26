Inmersos en un escenario de inseguridad, Canacintra renovará directiva

Luego de tres años al frente de Canacintra, Sergio Rojas Velarde, quien inició su representación en un periodo de bonanza en sectores como el turístico, inmobiliario y de logística, se despedirá del organismo confiando en que el sector pueda recuperar su ascendencia cuando la violencia pase.

“La experiencia de estar tres años representando un sector tan importante fue un reto muy importante para mí en lo personal porque me tocó una época complicada en temas de seguridad, sobre todo. Yo creo que el tema más mencionado y el que más preocupó a los afiliados es el tema de la seguridad en estos últimos tres años, sobre todo los últimos dos, que son a finales del 2024 y principios del 2025”, expuso Rojas Velarde.

Y es que en el lapso que se presentó la etapa de crecimiento económico para Mazatlán en inversión inmobiliaria, turística y logística, se alentó por el escenario de inseguridad desde el 2024, 2025 y que continúa en 2026, sostuvo.

En entrevista, el empresario se mostró confiado que vuelva la tranquilidad para que la economía en general se recupere.

“Aunque entendemos que son temas cíclicos, si vemos la estadística que el mismo Noroeste ha presentado sobre el tema de homicidios, por ejemplo, ha habido picos y valles. Tuvimos un 2010 también con un incremento muy importante en homicidios, después baja, hay un valle, después sube en 2017, después baja y ahora en 2025 otra vez se subió. Entonces nosotros esperemos que en algún momento se tiene que contraer, tiene que bajar el índice delictivo y volver a una estabilidad que ya hemos tenido en otros años”.

Insistió que el escenario es cíclico, como ha ocurrido antes: “Aunque entendemos que son temas cíclicos, si vemos la estadística que el mismo Noroeste ha presentado sobre el tema de homicidios, por ejemplo, ha habido picos y valles. Tuvimos un 2010, también con un incremento muy importante en homicidios, después baja, hay un valle, después sube en 2017, después baja y ahora en 2025 otra vez se subió. Entonces nosotros esperemos que en algún momento se tiene que contraer, tiene que bajar el índice delictivo y volver a una estabilidad que ya hemos tenido en otros años”.

El líder empresarial está a punto de despedirse del organismo camaral el próximo 5 de febrero, donde los socios industriales realizarán su asamblea para elegir a la nueva mesa directiva que les representará.

“Ya viene un cambio importante. Hay que darle oportunidad a otra mesa directiva para que haga mejores cosas. La mesa directiva actual son 30, pero la cámara son alrededor de 170 socios. Fíjate que a lo largo de los tres años dimos de alta a muchísimas empresas nuevas, pero también muchas empresas, por cuestión de que cerraron, se dieron de baja. Entonces estás en una lucha de dar de alta y se dan de baja. Y estamos en ese número en los 160, y 170”.

Como dirigente de los industriales, comentó ha estado presente en las mesas importantes que tienen que ver con el desarrollo de operativos para recuperar la seguridad planteando propuestas.

“Sí, pues también al igual, digo, cada presidente le tocan diferentes escenarios, pero en el escenario actual que estamos viendo y que está todavía presente el tema de la inseguridad, pues creo que va a ser el mayor reto para los que vayan entrando”.