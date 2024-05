“Porque no solamente es el maestro que va y cumple con su horario de trabajo, es es el maestro, la maestra que busca siempre estar más allá de lo que es su responsabilidad, esas emisiones que son difíciles de describir, ese amor que el maestro, que la maestra siempre están ejerciendo, que siempre están transmitiendo, que incluso en sus miradas de cada maestro, de cada maestra se siente, esa emoción y ese cariño que le transmiten de corazón a sus alumnos, que aquí lo decían hace un momento, se salen del aula para introducirse a la vida familiar de los alumnos que tienen problemas, que ocupan apoyo, que buscan un respaldo”, continuó González Zataráin.

“Se entremezclan en los núcleos familiares y por supuesto se entremezclan con la formación de mejores generaciones y una mejor sociedad, son ustedes los formadores los que fomentan, los que trabajan sin descanso, los que aman su profesión y la aman tanto que cuando cumplen su periodo de jubilación no se quieren ir, y digo esto con mucho respeto, con mucho cariño, y no se quieren ir porque quieren seguir ayudando, formando, apoyando, quieren seguir transmitiendo no solamente conocimiento, transmitiendo humanismo, solidaridad, amor y sobre todo lo que hoy más que nunca ocupamos, es ese lazo que nos hace fuerte como sociedad”.