MAZATLÁN._ Cada vez son más las agrupaciones musicales que, ante la falta de trabajo motivada por el ambiente de inseguridad en Sinaloa, han decidido tocar en los cruceros de Mazatlán para poder sacar algo de sustento y cubrir sus deudas, así como llevar comida a casa.

Alexis Gilberto Benítez Magaña y sus compañeros de banda se instalaron en el crucero entre Plaza Acaya y El Venadillo. Explicó que tomaron esta decisión por las cancelaciones de eventos que ha habido.

“Lo que pasa es que no hay turismo, ya bajó mucho a causa de eso de las actos violentos en el estado, y todo eso origina las cancelaciones de eventos y que no viene gente, esa es la causa que tengamos que recurrir a esto. Ya tenemos aquí como unas dos semanas y nos ha ido más o menos”, señaló.

El músico hizo un llamado a la población a brindarles apoyo si los ven en los semáforos, pues al igual que otras personas, sólo luchan por sobrevivir a los malos momentos. En tanto, espera que las autoridades entiendan su situación.

“Queremos invitar a la gente que nos siga apoyando aquí, al músico que viene en el semáforo, ya sea con dinero, con despensas, con lo que gusten. Estamos llegando desde las 9:00, 8:00, descansamos también un rato y ya venimos otro rato en la tardecita porque pues ya en la noche ya no se puede trabajar, se pone muy solo”, expresó.

“Pues que nos siguen apoyando (las autoridades), que nos apoyen bien porque no se ha visto nada hasta ahora, la verdad; pero ahí cualquier cosa, nosotros aquí vamos a estar en los semáforos hasta que se solucione esta situación”.

Alexis recalcó que hasta ahora no hay suspensiones de eventos musicales por parte de la autoridad, sino que son las mismas personas las que están cancelando en sus casas o colonias debido al miedo de que algo grave pueda pasar, tal y como lo viven tanto ciudadanía como músicos de Culiacán.

“No se ha suspendido las fiestas ni los eventos, pero no hay trabajo, nos cancelan mucho, nos han cancelado la gente las tocadas y eso ocasiona que hoy ya no haya trabajo. La gente nos está cancelando pues, es la principal causa, la cancelación de eventos y que no hay trabajo. La gente tiene miedo y por eso ya no hay eventos”, señaló.

“Sí, a todos nos está afectando económicamente, a toda la gente aquí vive del turismo. Ya tenemos algunos días así, en Culiacán de hecho ya está así, ya tiene como un mes, desde que empezaron todos estos desmanes, los músicos de allá están igual”.



LAS PLAYAS YA NO SON BUENA OPCIÓN PAR LABORAR

Asimismo, el músico mencionó que están tratando de no ir muy seguido a la playa, ya que en estos momentos no hay casi nada de turismo y la demanda de bandas musicales es tan grande que las cancelaciones son más seguidas, por ende hay menos opciones laborales.

“Sí vamos a la playa pero no hay gente, ahorita no hay turismo, y aparte hay más banda que gente; sí frecuentamos la playa, eso sigue, pero pues no hay gente. Por decir así, si el fin de semana tenemos dos tocadas, tres tocadas, y todas nos las cancelaron; esta semana también igual, no hay nada, ni para preguntar, ni para saludar nos hablan, no nos marcan por teléfono ya”, dijo Alexis.



SOLO BUSCAN EL SUSTENTO DIARIO

De igual modo, el bandero señaló que no tienen intenciones de manifestarse pronto por la situación, pues lo único que les importa por ahora es cubrir los gastos necesarios y llevar dinero a sus casas.

“Nosotros simplemente tenemos nuestros gastos y hay que sacar para eso, o sea, ya tenemos un ritmo de vida y a como de lugar ocupamos sacarlo y pagar los gastos que cada quien tiene como persona, sacar a nuestros hijos adelante, nuestras deudas, etcétera, y así es el medio como lo hacemos, no pasa nada”, manifestó.

Sin perder el ánimo que los caracteriza y con una sonrisa en el rostro, el grupo musical que hoy busca sustento en lo cruceros viales indicó que por ahora su banda se llamará “Semáforo en rojo”.