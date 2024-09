El sexenio del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que está por concluir, es de claroscuros, donde hubo mejoras para los trabajadores, pero otros temas quedaron pendientes y la seguridad se exacerbó, se incrementó generando falta de certeza jurídica y en el quehacer cotidiano, manifestó el secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana, Patricio Flores Sandoval.

“Hubo beneficios en su administración, el movimiento del valor del salario mínimo, las vacaciones por ejemplo, condiciones que sí beneficiaron al trabajador y en ese sentido qué es lo malo, que el salario mínimo al no moverse las tablas del SAT (Sistema de Administración Tributaria) pues tuvieron que pagar impuestos y entonces eso se tiene que corregir”, dijo Flores Sandoval.

Agregó que en esta administración se presentó la posibilidad de que se generalizara la semana de 40 horas de trabajo y se quedó pendiente, por lo que hay condicionantes que presentan el lado bueno y el lado relativamente negativo porque para ello se cree que hay un compromiso y mañana o pasado se puede dar la posibilidad de que estos pendientes se logren.

“En cuanto a la industria en general pues obviamente tenemos la afectación que produce el hecho de la inseguridad, obviamente los presidentes llegan con buenas intenciones, pero luego el País los obliga a estar moviéndose en términos de lo que les aprieta y hay que reconocer que la inseguridad que había de alguna forma había estado presente en el País pues en este sexeno se exacerbó, creció, y obviamente nos genera una grave situación de falta de certeza jurídica y de certeza en el quehacer cotidiano porque no sabemos cuándo llega alguien y en su momento toma posesión de lo que no es de ellos”, recalcó el dirigente sindical nacional.

“En general yo diría que sí podríamos hablar de una administración que benefició a los trabajadores, no totalmente como hubiéramos querido, pero que sí deja un gran pendiente para la nueva Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo)”.

Flores Sandoval dijo que en el sexenio de AMLO que está por concluir el próximo 30 del mes en curso, en el Sitatyr hubo compañeros que fueron privados de su libertad en los cerros y de dos de ellos no se ha logrado todavía saber dónde están.

“En nuestro caso tuvimos levantamientos de compañeros que trabajan en los cerros, algunos de ellos, dos, no hemos todavía logrado saber dónde están y eso obviamente nos preocupa y nos molesta, obviamente lo que es sonoro los casos como los de Ciro Gómez Leyva (que sufrió un atentado a balazos en su contra) o los otros, dicen ellos que nada más 13 integrantes de la prensa fueron ultimados, yo creo que hay más, yo creo que hizo falta mayor acción en cuanto a la protección de los representantes de los medios”, reiteró.

“Sin embargo, sin dejar de insistir, pues desgraciadamente eso ya sucedió y tenemos que ver qué es lo que va hacer la nueva administración para que no se esté repitiendo este tipo de casos, entendemos que la ideología de la Presidenta /electa) viene de tratar de beneficiar en lo más posible a los que menos tienen y eso no está mal, el problema es como dice por ahí un pasaje bíblico: a la gente no hay que darle pescado, hay que enseñarlos a pescar y así la gente puede superarse y dar un ejemplo a sus hijos de que se puede avanzar en este país, no es nuevo, ojalá y que haya una reflexión en ese sentido y que la política asistencialista electorera deje de existir para esos efectos y que verdaderamente se ayude a quien verdaderamente tenga necesidad fuerte, comprobada y que se deje de derrochar dinero y se aplique en cuestiones que verdaderamente le urgen a la nación”, agregó.

Añadió que lo que primordialmente debe atender la próxima administración federal es la inseguridad y la búsqueda de mayores inversiones para el País porque el nivel de deuda que existe le va complicar mucho que con recursos del Estado se pueda hacer todo.

Sobre la reciente reforma judicial ya aprobada dijo que si alguien se ve agredido por alguna condición del Estado, por ejemplo la industria de la radio y la televisión que todas son concesiones del Gobierno, si alguien es agredido en término de sus derechos concesionarios a quién va recurrir, a una Corte que va estar al servicio de alguien lo que se augura es que mañana o pasado pueda haber decisiones que dañen la estabilidad y ahuyenten aún más la inversión.

Sin embargo, expresó que desgraciadamente ya no va poder ser una Corte independiente de los otros poderes porque está esa reforma aprobada y se va esperar a ver cómo se implemente la misma con sus leyes reglamentarias y si esas leyes reglamentarias en su letra grande y letra chiquita contienen condiciones de darle certeza a los inversionistas y a los mexicanos en general de que van a encontrar justicia, no hay problema con ella.

Pero si de alguna forma la letra contiene cosas que puedan reafirmar la condición de inseguridad y falta de certeza habrá qué preocuparse.

Flores Saldoval también manifestó que el problema de inseguridad que se vive actualmente en Sinaloa ha afectado al Sitatyr, por ejemplo en esta Asamblea General que se realiza en Mazatlán no tiene a compañeros de Culiacán que deberían de haber venido y que están a dos horas y media de distancia en vehículo, pero no pueden salir con libertad.

“Obviamente las cuestiones de comercio, que nosotros, ustedes para hacer su trabajo en Culiacán pues deben de tener un seguro de vida porque si no en la torre, entonces ojalá pronto se resuelva este problema de Sinaloa y que vuelva a ser verdaderamente un bastión de progreso para el País, vaya, Sinaloa fue el granero de México”, manifestó el secretario general del Sitatyr.