Inseguridad en Sinaloa paraliza la economía: vicepresidente nacional de Canacintra

Tras manifestar que Sinaloa y Mazatlán tienen muchos retos, el vicepresidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Sergio Rojas Velarde, manifestó que la inseguridad es un tema que paraliza la economía y afecta en los temas turístico y de desarrollo inmobiliario.

“La inseguridad es un tema que paraliza, paraliza la economía, tenemos un apellido que es Sinaloa y un nombre que es Mazatlán que todos los días estamos en los encabezados de los periódicos, de los medios y nos está afectando en el tema económico, en tema turístico, en el tema del desarrollo inmobiliario todo los días”, agregó Rojas Velarde.

Al participar la mañana de este miércoles en la reunión de la agrupación Amigos de Mazatlán en Participación Activa con el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio “Pío” Esquer Peiro en este puerto, agregó que si pasa algo a 100 kilómetros de esta ciudad, rumbo a Culiacán lo primero que ponen es que ocurrió en la carretera Mazatlán-Culiacán, por lo que la marca destino está siendo golpeada todos los días.

Si pasa algo en Durango se menciona que sucedió en la carretera Mazatlán-Durango y todo eso está afectando a este destino turístico, no se está logrando hacer lo que se tiene que hacer para disminuir ese impacto.

“Ese es el tema que paraliza realmente, finalmente los temas económicos, macroeconómicos que están pasando en el mundo que nos pueden afectar en los combustibles eso no lo podemos controlar, pero tenemos que controlar el tema de la inseguridad si no nos va a destruir como destino, como marca-destino”, reiteró.

“Mazatlán ha vivido muchos años del tema turístico, muchos, muchos años, sin embargo, hoy se está perfilando el tema industrial muy fuerte en Mazatlán, tenemos cinco parques industriales que están surgiendo y que se están consolidando en estos momentos, lamentablemente todo este tema de inseguridad desde hace casi dos años le ha mermado el crecimiento y la consolidación de esos parques industriales y esto nos va afectar mucho a futuro”.

También dijo que se ha participado como Intercamaral, se ha participado con otros empresarios en las reuniones de Paz y Seguridad, legisladores locales, para buscar la coordinación entre los tres niveles de Gobierno.

“Lamentablemente el Gobierno de México y todos los municipios han creado sus propias reuniones de seguridad, consejos de Seguridad que tienen que sesionar y no se está haciendo, el Consejo de Seguridad estatal lo preside el Gobernador en turno y el Consejo Municipal de Seguridad Pública, de todos los consejos, vamos a ir a las juntas locales de Agua Potable, todo, no está sesionando, eso es lo grave que está pasando en estos momentos en Mazatlán y en Sinaloa y me imagino que en otros estados”, continuó.

“Pero tenemos que reunirnos para ver punto por punto qué es lo que tenemos y hacer el equipo (para atender este tema)”.

Al respecto Esquer Peiro recalcó en la reunión que a Sinaloa lo que le urge es recuperar la seguridad y con ello el orden jurídico y la recuperación económica o la prosperidad porque eso es lo que tiene ahorita a la entidad en una verdadera crisis.