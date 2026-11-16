Tras el aumento de la racha violenta que se vivió entre el sábado y el domingo en este municipio, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán manifestó que la mayor parte de México se encuentra con inseguridad en distintos niveles e intensidades y lo primero es que las autoridades hagan un gran esfuerzo para que la corrupción esté alejada de ellas.

“No hay lugar de México que uno diga, hay dos, tres lugares, ciudades donde se dice que hay más paz, más tranquilidad, pero son mínimas esas ciudades, la inmensa mayoría está con la misma situación que vivimos nosotros, a distintos niveles e intensidades, pero donde quiera hay desaparecidos, hay extorsiones, hay amenazas”, agregó Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Por una parte, las autoridades deben hacer un gran esfuerzo de que esté la corrupción alejada de las autoridades, eso es fundamental, porque mientras haya autoridades que tengan como ciertas cercanías, pues va a ser muy difícil, eso es fundamental, que el Gobierno haga un gran esfuerzo, lo cual México es muy grande”.

Añadió que el tamaño de la República Mexicana también es un problema porque no es lo mismo El Salvador que es un país chiquito, como medio Sinaloa, que es más fácil abatir una situación, que México que es grandísimo donde caben a veces varios países.

“Pero la autoridad debe, por una parte, hacer un gran esfuerzo en todos los niveles; federal, estatal y municipal de estar alejados de la corrupción y de las complicidades, mientras no se haga eso va ser muy difícil, lo mismo las Fuerzas Armadas estar cuidando mucho no entrar en complicidad ni en corrupción”, subrayó.

“Es realmente un reto grande porque el ser humano es débil y tiene las tentaciones y más cuando hay posibilidades como de favorecerse, ahí debe ser más grande la rectitud de los gobernantes, de los que presiden las fuerzas armadas, navales y aéreas, es posible, naturalmente, pero se ocupa una gran fuerza de voluntad personal, pero la institución de los gobiernos deben estar teniendo entre ellos como unas normativas”.

Recordó que ya se está viendo lo que pasó en el Instituto Nacional Electoral donde se detectaron presuntos casos de corrupción.

“Ya vemos lo que pasó en el INE, tan terrible, que todavía no se acaba de ver qué tanta corrupción había ahí, qué tantas complicidades, y así pueden estar muchas instituciones en México, entonces es donde el Gobierno debe hacer un gran esfuerzo y el Congreso de la Unión también, de que México tenga una estructura que verdaderamente esté favoreciendo la honestidad y la rectitud de todos los gobernantes y de todos los que presiden las instituciones y las fuerzas armadas por una parte”, continuó.

“Y luego, por otra parte la estrategia, porque si nada más está haciendo una estrategia, pero hay corrupciones en los miles, son miles de funcionarios públicos, entonces es un gran reto, una gran dificultad (contrarrestar la inseguridad en el país)”.

También dijo que la educación en las familias y en las escuelas es fundamental para contrarrestar la inseguridad y la corrupción, es a mediano y largo plazo estar favoreciendo que los hijos sean rectos, sean pacíficos, hay pueblos que lo han logrado y aun ahí se cuelan casos de corrupción como en países europeos donde la estructural, la mentalidad y la educación forman gente muy honrada.

“También se puede en México, pero hay que hacer una configuración educativa muy fuerte a nivel familiar, a nivel escolar y también a nivel institucional, muchas naciones tienen como cosas admirables, por ejemplo ve uno primeros ministros de países europeos que andan en bicicleta como medio habitual de transporte y sus casas las ve la gente muy ordinarias, muy sencillas”.

Entre el sábado y domingo se registraron cerca de 7 asesinatos en Mazatlán que lo mismo ocurrieron en la entrada de un centro nocturno en la Zona Dorada, un ataque en una fiesta en la colonia Pueblo Nuevo y otra agresión a balazos en un domicilio en la colonia 12 de Mayo, en este puerto, y un asesinato en la Sindicatura de Villa Unión, entre otros.

Esos hechos ocurrieron pese al despliegue de más de 13 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en este municipio para contrarrestar la racha violenta que se recrudeció de junio pasado a la fecha en Mazatlán y que es parte de la crisis de seguridad que se vive en toda la entidad desde el 9 de septiembre del 2024 por la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa.