Inseguridad, falta de alumbrado y espacios deteriorados entre las principales preocupaciones de niñas, niños y jóvenes: CIJ 2024

En el tema de seguridad y espacios públicos, a lo largo de todas las edades, la percepción de seguridad en calles y escuelas fue una de las prioridades, donde entre 6 y 9 años, el 62.4 por ciento señaló que la falta de alumbrado afecta directamente la seguridad en colonias.

Su participación masiva, constituye un llamado a fortalecer políticas públicas que atiendan de manera realista y sostenida estas preocupaciones, que siguen aquejando a niños y adolescentes.

A través de este ejercicio, los resultados muestran como las infancias y juventudes mazatlecas tienen una percepción bastante clara de su entorno y coinciden en los temas que más impactan su vida diaria, como la inseguridad, el abandonado de espacios públicos, contaminación y la exposición al consumo de drogas.

La participación estuvo integrada por niños, niñas y jóvenes de 3 a 17 años, con distintos niveles educativos y contextos sociales, donde la preocupación central fue la inseguridad y espacios carentes de calidad.

Un panorama claro sobre las inquietudes que más afectan a la niñez y la juventud mazatleca fue la que reveló esta consulta, donde en tan solo en el Distrito 01 participaron 39 mil 489 niños, niñas y adolescentes, mientras que en todo Sinaloa la participación alcanzó la cifra de 249 mil 741.

Una preocupación constante por problemas que impactan el entorno en temas de inseguridad, desconfianza, fallas en obras públicas, delincuencia y la presencia de drogas, es la que muestra la Consulta Infantil y Juvenil 2024 realizada por el Instituto Nacional Electoral en Mazatlán y Sinaloa.

En el grupo de 10 a 13 años, el 76.8 por ciento destacó la importancia de contar con espacios en buenas condiciones para sentirse seguros en sus escuelas, mientras que para el grupo de 14 a 17 años, el 83.2 por ciento consideró que la seguridad escolar depende del personal docente y directivo, señalando que las instituciones deben desempeñar un rol más activo.

Además, la ausencia de iluminación, espacios abandonados y la desatención de áreas comunes, fueron mencionados de manera reiterada como factores que alimentan la percepción de inseguridad en el puerto.

Por otro lado, en tema de contaminación y deterioro ambiental, los participantes identificaron la contaminación y el descuido de espacios públicos como un problema persistente, pues en distintos rangos de edad, se mencionó la importancia de cuidar el medio ambiente y proteger a los animales, lo que refleja una preocupación por el entorno y la calidad de vida.

Finalmente, en lo que respecta al tema de drogas, alcohol y riesgos para la salud, los encuestados mencionaron que la falta de atención a las problemáticas de los niños, niñas y jóvenes han sido un factor para que este se ubique como uno de los problemas más señalados, sobre todo en la adolescencia.

El 74 por ciento de los jóvenes entre 10 y 13 años, pidieron que los adultos escuchen sus problemas y brinden apoyo para evitar caer en el consumo de este tipo de sustancias, mientras que el 70.9 por ciento de los jóvenes entre 14 y 17 años, consideró que hace falta más atención en las fiestas juveniles para que no se permita ninguna sustancia ilegal, alcohol o tabaco.

Entre los grupos más pequeños, la prevención se relacionó más con el cuidado emocional y familiar, evidenciando la necesidad de ambientes sanos y un acompañamiento más cercano.

DATOS

Durante la consulta realizada en el Distrito 01, se contó con una participación de 39 mil 489 total de boletas, de los cuales, mil 44 fueron niños de 3 a 5 años, 9 mil 240 niños de 6 a 9 años, 15 mil 366 niños de 10 a 13 años y 13 mil 577 jóvenes de 14 a 17 años.

Información Sociodemográfica del total de encuestados:

8% se identifica como afrodescendiente

11.4% manifiesta vivir con alguna condición de discapacidad

3.2% señala pertenecer a un grupo indígena y hablar la lengua

4.6% afirma pertenecer a un grupo indígena, sin hablar la lengua

Forma de participación:

100% participación desdecasillaa

0.7% boleta accesible

95.5% contestaron todas las preguntas

Identidad de género declarada:

49.1% son niñas y mujeres

48.6% son niños y hombres

2% no se identifica con ningún género

1.2% no contestó

Niños de 3 a 5 años:

En temas de espacios comunitarios, el 69.6% se siente seguro en su escuela cuando los tratan bien.

En cuidado del medio ambiente y los animales, el 78.2% menciona que para cuidar a sus mascotas se debe dar alimento y cariño.

En la prevención de adicciones entre niños, niñas y adolescentes, el 73.8% mencionó que para cuidar la salud, se debe cuidar la alimentación.

Niños de 3 a 5 años:

Espacios comunitarios seguros: El 62.4% sugiere que las calles cuentan con luz que funcione para que su colonia/comunidad/pueblo sea más seguro.

Cuidado del medio ambiente y los animales: el 81.6% considera que alimentar y dar cariño a las mascotas es la mejor forma de cuidarlos.

Prevención de adicciones entre niños, niñas y adolescentes: El 69.3% considera que al haber cariño, respeto y atención en el lugar donde viven y su escuela, es importante para que los niños y niñas eviten fumar o consumir alcohol u otra droga.

10 a 13 años:

Espacios comunitarios seguros: 76.8% considera que contar con espacios en buenas condiciones genera espacios seguros en escuelas.

Cuidado del medio ambiente y los animales: el 85.1% propone que para cuidar a las mascotas hay que alimentarlas y darles cariño.

El 74% propone que las personas adultas escuchen los problemas de los jóvenes y brinden apoyo, para evitar que estos fumen, tomen alcohol o usen algún otro tipo de droga.

De 14 a 17 años:

Espacios comunitarios seguros:

84.2 % considera que docentes, equipo directivo y personal de la escuela son los responsables para la seguridad de las instituciones educativas.

Cuidado del medio ambiente y los animales: El 78.2 % propone que para cuidar a las mascotas debe haber apoyo a refugios de animales abandonados o en situación de calle.

Prevención de adicciones entre niños, niñas y adolescentes: el 70.9% considera que no debería estar permitida ninguna sustancia ilegal, alcohol o tabaco en la fiesta.