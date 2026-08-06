Inseguridad frena la inversión y golpea al sector de la construcción en Mazatlán, afirma Paloma Sánchez

MAZATLÁN._ La crisis de inseguridad que actualmente enfrenta Sinaloa ha impactado de manera directa en la economía de Mazatlán, aseguró la Senadora Paloma Sánchez Ramos, quien detalló que uno de los sectores más golpeados en el puerto es el de la construcción al generar incertidumbre entre inversionistas, compradores de vivienda y turistas.

Durante su visita a Mazatlán, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional reconoció el crecimiento que Mazatlán ha registrado en los últimos años, sin embargo, sostuvo que actualmente el destino enfrenta una etapa complicada derivada del contexto de violencia.

“Mazatlán tiene grandes frentes. He visto a Mazatlán luchar por posicionarse, he visto a Mazatlán a tope con su desarrollo inmobiliario, y lo veo ahora luchando por sostenterse”, comentó.

“Veo un Mazatlán con dolor, que sufre todos los días por mantenerse y recuperar lo que nos han quitado. Veo un sector de la construcción abandonado y que acumula dos años sin el apoyo que necesita”.

En ese sentido, la Senadora sinaloense señaló que la disminución en las ventas, la reducción de la productividad del sector y la caída económica en la entidad reflejan una realidad que, aseguró, es evidente tanto para empresarios como para la ciudadanía.

“Se ve en los datos. No son las mismas ventas, bajó la productividad, y el sector de la construcción tuvo una caída del 5.9 por ciento y Sinaloa registra la economía con el peor desempeño del País”, expresó.

“Porque hay que tener muy claro que en Mazatlán, en Sinaloa, en México y en cualquier parte del mundo, lo que se necesita para que crezcan las inversiones es seguridad”.

A pesar del panorama descrito por la legisladora, también afirmó que el puerto mantiene un enorme potencial y consideró que este puede superar la actual crisis por la que se está atravesando.

“A pesar de la enorme crisis que vive nuestro puerto, creo que podemos superar todo lo malo que está pasando. Mazatlán sigue y tiene que seguir siendo el mejor destino para invertir”.

Asimismo, destacó la importancia de proyectar a Mazatlán y a Sinaloa a nivel nacional e internacional mediante eventos especializados, al considerar que la construcción representa una de las principales fortalezas económicas del estado gracias al trabajo de arquitectos, ingenieros, desarrolladores e inversionistas.

Sánchez Ramos reiteró que no es posible promover al destino turístico sin reconocer la situación de violencia que atravisa el estado, pues aunque reconoció la importancia del turismo de reuniones para fortalecer la economía local, insistió en que la inseguridad ha provocado que muchas personas duden antes de invertir, comprar una propiedad o incluso visitar Mazatlán.

“Creo que este sector (construcción) ha sido un sector muy golpeado, porque el gran crecimiento que veníamos en Mazatlán sumando, en estos momentos lamentablemente, la gente piensa mucho en si invierto o no en Mazatlán, si compro o no una propiedad en Mazatlán, si voy y visito Mazatlán”, dijo.

Por tal motivo, Sánchez Ramos lanzó críticas al Gobierno estatal, al considerar que ha minimizado la gravedad del problema desde el inicio del conflicto entre grupos criminales.

Además, acusó que mientras las autoridades aseguran que la situación está bajo control, la población enfrenta una crisis humanitaria marcada por homicidios, desapariciones, desplazamientos y pérdidas económicas.

“Desde el PRI lo que queremos es construir para fortalecer a las autoridades que ahora no están, pero veo autoridades sobre todo muy indiferente a la situación que realmente está pasando”, destacó.

“Desde el día uno que empezó esta narcoguerra, vimos a un Gobernador diciendo que aquí no pasaba nada, cuando todos sabemos qué pasaba”.

La Senadora afirmó que las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema y aseguró que en Sinaloa se acumulan más de 3 mil homicidios y 4 mil personas desaparecidas, además de miles de familias afectadas por la violencia.

Asimismo, añadió que comerciantes, prestadores de servicios y empresarios han reportado bajas ventas durante la actual temporada vacacional, mientras numerosos negocios han cerrado y se han perdido miles de empleos.

De acuerdo con los datos que citó, las pérdidas económicas en el estado ascienden a 170 mil millones de pesos, alrededor de 7 mil negocios han cerrado y se han perdido cerca de 30 mil empleos.

Finalmente, Sánchez Ramos señaló que los recientes indicadores económicos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que Sinaloa registró el peor desempeño económico del País, situación que, dijo, confirma el impacto que la inseguridad ha tenido sobre la inversión y el desarrollo del estado.