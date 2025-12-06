Inseguridad frenó el crecimiento económico de Sinaloa en 2025, advierten

CULIACÁN._ Ante los problemas de inseguridad que ha vivido Sinaloa en los últimos meses, los cuales afectan la productividad de varios sectores, 2025 marca un año en que el crecimiento de la economía ha sido mínimo para el estado, advirtió Guillermo Hernández Lizárraga.

El presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría del Sur de Sinaloa señaló que ha sido un año complicado para sectores como la construcción, la hotelería y el turismo, ya que se han visto golpeados ante la falta de trabajo, una situación a la cual autoridades se han encargado de buscar solución en el último tiempo.

“Ha sido un año muy complicado. La realidad es que el crecimiento que tuvo en 2025 la economía en Sinaloa fue mínimo, fue alrededor del 2.3, 2.5 por ciento, cuando debería de ser un porcentaje mayor”, comentó.

“Sabemos que la situación de inseguridad, la pérdida de dinamismo económico ha afectado ciertos sectores, si no es que la mayoría, pero ha golpeado más a gremios como la construcción, la hotelería y el turismo; sin embargo, se está trabajando de parte de los gobiernos, el sector empresarial e inclusive la sociedad para que esto repunte”.

Hernández Lizárraga reiteró que pese a los últimos meses de poco crecimiento, el 2026 pinta para ser un año de recuperación en estos sectores afectados colateralmente por la inseguridad, pues algunos ya muestran un poco de mejora.

Agregó que también hay confianza en que los bancos abran otra vez las puertas para aprobar créditos, en favor de desarrollos inconclusos.

“Tenemos confianza que para 2026 sea un año mejor. Te lo comento porque vemos en estos últimos meses que algunos giros ya se han ido recuperando, por ejemplo, los restauranteros, la parte hotelera ha estado repuntando; entonces, ya hay ciertos sectores que han estado repuntando, lo cual es muy bueno”, dijo.

“En el tema de la construcción, de los desarrollos inmobiliarios, esperemos que nuevamente comience a haber ventas de bienes e inmuebles. Esperemos también que haya apertura de financiamiento para los desarrolladores, que es un tema que por ahí los créditos se empezaron a detener por parte de los bancos y financieras, obviamente por la situación que se ha presentado en el último año y medio”.

El dirigente contador añadió que, de igual forma, el Colegio de Profesionistas en Contaduría Publica ya se está preparando el próximo paquete económico fiscal de 2026, el cual contempla algunos cambios y aumentos de obligaciones con aumentos en el IEPS, impuesto nuevo para ciertos videojuegos, entre otras cláusulas.