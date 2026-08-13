Inseguridad y abandono institucional golpean a las empresas de Mazatlán: Coparmex

La crisis de inseguridad y la disminución de la actividad económica han provocado el cierre de negocios y la pérdida de empleos en Mazatlán y el resto de Sinaloa, mientras el sector empresarial continúa sin recibir los apoyos solicitados al Gobierno, señaló Verónica Yudith Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán.

Estrada Osuna aseguró que actualmente existe un sentimiento de abandono entre los propietarios de negocios debido a que las propuestas presentadas por los distintos organismos no han sido atendidas por parte de las autoridades competentes.

“La realidad es que sí ha habido un abandono porque se han dado pocos apoyos. No se ha dado una apertura para escuchar las propuestas del sector empresarial o, si nos han recibido, no las han atendido”, comentó.

Entre las medidas solicitadas se encuentran reducciones o prórrogas para el pago de impuestos, apoyos económicos y facilidades administrativas que ayuden a las empresas a enfrentar la crisis.

Sin embargo, señaló que hasta ahora no se ha obtenido una respuesta suficiente, situación que reduce las posibilidades de supervivencia de los establecimientos con menor capacidad financiera.

La dirigente empresarial, explicó que la inseguridad tiene un efecto directo en la economía de Mazatlán, principalmente cuando provoca una disminución en la llegada de turistas y, por consecuencia, una menor derrama económica.

“Si vienen menos turistas, obviamente hay menos derrama económica, y eso provoca que las empresas no puedan aguantar el pago de una nómina, una renta, la energía eléctrica y todos los costos de operación”, declaró.

Cae registro de empleos y patrones ante el IMSS en Sinaloa

En este mismo sentido, Estrada Osuna mencionó que la inseguridad y la disminución de la actividad económica han obligado a algunos empresarios a reducir personal o cerrar definitivamente sus establecimientos, destacando que la baja de cortinas comerciales es un fenómeno que puede observarse prácticamente todos los días en distintas zonas de la ciudad, provocado una caída en el número de trabajadores y patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con la dirigente empresarial, entre julio de 2025 y julio de 2026 se perdieron más de 22 mil puestos laborales en la entidad, así como en los datos más recientes del IMSS se muestra que, al cierre de julio, la afiliación de trabajadores en Sinaloa tuvo una reducción anual del 1.3 por ciento.

“Estamos padeciendo una disminución de patrones registrados en el Seguro Social, por ende, también hay una reducción de empleos y cierre de comercios. Aquí en Mazatlán lo vemos casi todos los días”, expresó.

La dirigente señaló que los sectores con menor número de registros y mayores pérdidas laborales son la agricultura, la pesca y el comercio minorista, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan las principales dificultades para mantenerse en operación.

Estrada Osuna explicó que la disminución de ingresos impide a numerosos negocios cubrir nóminas, rentas, energía eléctrica y otros gastos, por lo que algunos se ven obligados a cerrar.

Ante este panorama, Coparmex solicitó al Gobierno estatal prórrogas o reducciones en el pago de impuestos, así como créditos blandos y financiamientos con tasas accesibles, aunque hasta el momento no ha recibido una respuesta concreta de las autoridades.

Finalmente, Estrada Osuna, advirtió que, sin medidas extraordinarias, continuará aumentando el número de negocios que no pueden cubrir sus gastos ni soportar las consecuencias económicas de la inseguridad.