$!Inseguridad y desaceleración económica evidencian crisis de gobernabilidad en Mazatlán: Hernández Norzagaray

MAZATLÁN._ La inseguridad y la desaceleración económica que enfrenta Mazatlán son problemáticas que forman parte de una crisis de gobernabilidad que impacta directamente la vida cotidiana y el desarrollo del puerto, advirtió el académico Ernesto Hernández Norzagaray, durante el conversatorio “El Futuro de Mazatlán: ¿Hacia dónde y cómo?”.

En su intervención con la charla “Economía y Seguridad”, en el espacio de diálogo organizado por Conservatorio Ciudadano de Sinaloa, expresó que la incapacidad del Estado para garantizar de forma simultánea seguridad, actividad económica y confianza social, ha generado un entorno donde la violencia deja de ser un fenómeno externo y se integra al funcionamiento real de la economía.

Advirtió que, en dicho contexto, el crimen organizado no solamente disputa territorios, sino además busca apropiarse de mercados completos, influyendo en giros comerciales, actividades nocturnas, transporte, turismo y construcción.

“La crisis no es únicamente de violencia ni exclusivamente económica. Es una crisis de gobernabilidad, entendida como la incapacidad del Estado para garantizar simultáneamente seguridad, actividad económica y confianza social. Cuando estos tres pilares fallan al mismo tiempo, lo que emerge no es solo miedo, sino un reordenamiento del poder en la vida cotidiana”, dijo.

“Hoy la seguridad es un factor económico estructural y la economía, a su vez, se ha convertido en un territorio de disputa entre el Estado y el crimen organizado”.