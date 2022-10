Insiste ‘El Químico’ en que no se robó ni un peso

MAZATLÁN._ Tras presentar su renuncia con carácter de irrevocable como Alcalde de Mazatlán para asumir la titularidad de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, “El Químico” Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que tiene la conciencia tranquila y que no ha robado un peso nunca.

Dijo que se va insatisfecho como Alcalde de Mazatlán porque hubiera trabajado dos años más y hubiera complido a los mazatlecos.

”No puedo ampliar la información porque es una información que debo manejar con discreción, pero sí quiero decirles que me voy no satisfecho porque hubiera trabajado dos años más y hubiera cumplido a los mazatlecos”, añadió Benítez Torres en entrevista tras la sesión donde presentó su Primer Informe de Trabajo 2021-2024 y su renuncia.

”A los mazatlecos todos mis respetos, no los dejo, no les fallo, quiero que sepan que tengo mi conciencia tranquila, que no he robado un peso nunca, soy un hombre íntegro, con principios y por qué renuncio al cargo, yo necesito atender y aclarar, que es mi objetivo totalmente, el asunto de la Auditoría Superior del Estado y el asunto de la Fiscalía”.

Lo anterior tras la denuncia que presentó el pasado miércoles la ASE en su contra ante la Fiscalía General del Estado como probable responsable de daño patrimonial por 60 millones de pesos por el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición por adjudicación directa de 2 mil 139 luminarias a la empresa Azteca Lighting y ahora dicha Fiscalía analiza si solicitará juicio de procedencia contra Benítez Torres.

”Pero al mismo tiempo agradeció la generosidad del Gobernador e irme a trabajar con él y tener tiempo para atender estos dos asuntos que para mí son fundamentales”, reiteró Benítez Torres, quien el 1 de noviembre asumió el cargo de Alcalde de Mazatlán para el periodo 2021-2024, para el que fue reelecto con apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Sinaloense.

Dijo que no sabe qué funcionarios públicos lo acompañarán como Secretario de Turismo en la entidad, pues primero tendrá que dialogar con el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien es el líder, el que encabeza el Gobierno en este estado.

”Entonces mañana (miércoles) tendré la oportunidad de hacerlo y llegar a la forma de explicarles”, continuó.

El ahora ex Alcalde de Mazatlán rechazó que el nuevo cargo que asumirá sea una forma de liberarlo de la denuncia en su contra por las luminarias.

”No, no, aquí no hay acuerdos, aquí hay decisiones, somos gentes de decisiones y el Gobernador me invita y yo acepto”, reiteró Benítez Torres.

Precisó que desde la Alcaldía no era igual defender y demostrar en su momento que no tiene cola que le pisen por la denuncia en su contra.

”Porque desde aquí no era igual defender y demostrar en su momento que no tengo cola que me pisen, no, no, no, yo pienso que lo reflexioné y pienso que es el mejor camino”, expresó Benítez Torres.