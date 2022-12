Insistirán para que se declare Barrio Mágico al Centro Histórico de Mazatlán

“Mientras sea para Sinaloa qué bueno, porque nos tenemos que alegrar porque le vaya bien a Sinaloa en sí, yo creo que no pasa nada, hay que buscar que también a Mazatlán le llegue, es como por ejemplo el PMU, le llega a Mazatlán pero no le llega a Culiacán, es parte de las dinámicas, de que algunas cosas llegan a un lado y otras a otros, pero vamos a buscar que en un momento le llegue a Mazatlán”, dijo.



- ¿Cree que hubiera quedado mejor en Mazatlán?

- Creo que sí, sin embargo vamos a ver, porque desconocemos en sí cómo funciona, yo no me podría adelantar, como no conocemos ni un caso, a lo mejor igual y perjudica, no sé, hay que ver cómo funciona.



Esta iniciativa de los Barrios Mágicos es un programa del Gobierno federal donde se busca potenciar los centros históricos de México; en una primera etapa, se seleccionó a las capitales de los 32 estados de la República, ese fue el motivo principal por el cual Culiacán quedó seleccionado antes que Mazatlán.

González Zataráin reconoció que este tipo de reconocimientos ayudan al turismo, pero que ya el Centro Histórico de Mazatlán tiene su distintivo, solo queda mantenerlo limpio y atractivo.

“Siempre cuando abres un proyecto de ese tipo, la Machado, el Centro Histórico donde se planteaba hacer, ya tenía una actividad propia, muy buena, de por sí ha venido creciendo, pero bueno, es una identidad que se le está dando como un distintivo, y eso sirve primero, porque obliga más a la autoridad a invertirle, meterle recursos, a integrar ahí un programa, sobre todo a los que trabajan en esa área a los comerciantes, igual los obliga, es como en los Pueblos Mágicos”, indicó.