$!Instala Marina stand para reforzar la proximidad social con la ciudadanía estudiantil en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que, en el marco del Plan Nacional de Atención a las Causas y Jornadas de Paz Nacional y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, este miércoles personal naval instaló stand en las instalaciones de la preparatoria Cobaes EMSAD 76 en la comunidad de El Habal, municipio de Mazatlán.

Por lo anterior, se desplegó un grupo multidisciplinario, integrado por personal naval del Batallón de Infantería de Marina número 441 de la Octava Flotilla de Unidades de Superficie, Sanidad Naval de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Mazatlán y de la Cuarta Región Naval.