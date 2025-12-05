$!Instalación de trabes en puente vehicular norte de Mazatlán podría concluir el lunes

MAZATLÁN._ La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Unidad de Vialidad y el Gobierno de Mazatlán, informan que los trabajos de instalación de las trabes del nuevo puente vehicular al norte de la ciudad podrían quedar concluidos el próximo lunes por la noche.

De acuerdo con información proporcionada por personal de la SCT, hasta el momento se han colocado 7 de las 11 vigas de concreto que servirán como zona de rodamiento en el paso a desnivel.

Las autoridades detallaron que la instalación de una trabe por día se realiza en horario nocturno, de las 22:00 a las 02:00 horas, periodo en el que disminuye el flujo vehicular y se reduce el riesgo para los trabajadores.