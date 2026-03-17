$!Instalan 24 paneles solares en La Ciudad de los Niños, en Mazatlán, para ahorrar en pago de energía eléctrica

Reiteró que con la instalación de estos paneles a partir de este martes, quienes operan La Ciudad de los Niños podrán tener mayor margen en el manejo de su dinero en efectivo con este ahorro que van a tener.

“Entonces parte de lo que ellos recaudan o les dan donativos se les va en el gasto de operación de la energía eléctrica, con estos paneles, ojalá hubiéramos podido tener más dinero, pero estamos abatiendo, estimamos, según los técnicos, el 50 por ciento, es decir, si tienen un consumo de 25 mil pesos se les va a caer a un 50 por ciento, a la mitad lo que les va a dar maniobra para que ese dinero que ellos recaudan puedan invertir como lo mencionaron en lámparas fotovoltáicas para tener iluminación o la seguridad porque sufren problemas, como todos lo sufrimos, de inseguridad”.

“Son 24 paneles, con una inversión total de 170 mil pesos, (lo que permitirá) abatir el alto consumo que ellos ya tienen, que realmente este patronato sale día a día a buscar patrocinadores porque el consumo, sobre todo en verano, se les eleva muchísimo”, añadió Ruelas Solís en entrevista en dicha casa hogar ubicada al norte de la ciudad.

Un total de 24 nuevos paneles solares son instalados en La Ciudad de Los Niños, en Mazatlán, lo que le permitirá un ahorro de hasta 50 por ciento en el pago del servicio de energía eléctrica, manifestó el presidente del Club Rotario Mazatlán, Asociación Civil, Alfredo Ruelas Solís.

En entrevista en ese lugar, al que acudió acompañado de integrantes de la directiva del Club Rotario Mazatlán A. C., recordó que esta agrupación inicia su año de actividades en julio y termina ese mismo mes y al entrar una nueva directiva genera los proyectos para ejecutar en ese año.

“Al entrar el año pasado yo como presidente y nuestra directiva analizamos a dónde apoyar a la comunidad, en aquel tiempo vimos que era muy necesario apoyar a este institución por el alto costo de energía eléctrica que tiene y la opción se enmarca dentro de los principios de Rotary en la sustentabilidad del medio ambiente”, continuó en entrevista.

“Decidimos hacer un evento como fue la Verbena gastronómica, que tenemos 30 años realizándola, fue un éxito económico muy importante para el ingreso, más el apoyo de los empresarios de Mazatlán y del estado aportando con especia, económico para que esto fuera un éxito, entonces vendimos, la gente, el pueblo de Mazatlán, la sociedad de Mazatlán acudió a pesar de las circunstancias, consumió, hicimos una venta récord que nos permite hacer la inversión en este proyecto”.

Precisó que los fondos para la adquisición de los 24 paneles en mención fueron aportados por el Club Rotario Mazatlán A. C, que está por cumplir 100 años de existencia, por el Comité de Damas del mismo, el Club Rotarac y el propio Patronato de La Ciudad de los Niños ayudó también con una aportación.

“Entonces los cuatro componentes se sumaron en el monto y logramos esta realidad, comenzamos como un proyecto y lo acabo de mencionar, ya es una realidad”, expresó Ruelas Solís.

Por su la encargada de la encargada de La Ciudad de los Niños desde hace más de 50 de años, madre Velia Morales Moreno, dijo que la instalación de estos paneles solares va beneficiar mucho a dicho albergue porque el tener aparatos de aire acondicionado por el tiempo tan caluroso que se presenta en Mazatlán siempre los han ayudado y ahora es bueno que se da este apoyo con la participación del Club Rotario Mazatlán.

“Son muy necesarios para este tiempo que se avecina ya, se van a beneficiar cincuenta y tantos niños, ya no van a sufrir calor, van a querer estar nada más adentro de los cuartos, porque afuera no hay ventilador, pero adentro sí”, añadió la madre Morales Moreno.

“Ahorita estamos más o menos con menos niños, porque ya los están recogiendo todos los niños por medio de la Presidenta de México y que los últimos que teníamos ya están fuera de la casa, pero de todas maneras tenemos 25 que son de los niños que han quedado aquí y están creciendo, el más grande es de 15 años ya”.

Por ello reiteró el llamado a las diferentes agrupaciones altruistas de Mazatlán de que la casa hogar La Ciudad de los Niños ahí está ya durante 55 años trabajando con niños que llegan desde recién nacidos en algunos casos que se los han dejado en la puerta.

“Aquí han crecido y gracias a Dios que tenemos esa satisfacción de decir que son niños ya entregados con un estudio, una cosa, licenciados tenemos, doctoras, todo lo que han estudiado, gracias a Dios que se han podido defender en la vida a través de los años que han quedado aquí y que han recibido nuestra atención y también todo lo relacionado con su estudio, lo que desean ellos hacer se los hacemos sentir que ellos son de aquí de la casa, que ellos son nuestros hijos”.