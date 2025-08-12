$!Instalan Cabildo Juvenil 2025 en Mazatlán

En sesión solemne fue integrado este martes el Cabildo Juvenil 2025 en donde la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez le tomó protesta a sus integrantes y la nueva Presidenta Municipal juvenil, Alis Areth Mayorquín Romo subrayó que trabajarán juntos para generar un impacto positivo a la comunidad. ”Nuestro objetivo en el Cabildo Juvenil 2025 es claro: trabajar juntos para generar un impacto positivo en nuestra comunidad, promover la participación y empoderar a los jóvenes para que sean líderes en sus respectivas áreas”, enfatizó Mayorquín Romo en su mensaje en la sesión solemne de Cabildo tras agradecer a los miembros salientes del Cabildo Juvenil y felicitar y darle la bienvenida a los nuevos integrantes del mismo por su elección. ”Quiero asegurarles que trabajaremos con dedicación y compromiso para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten; en este sentido quiero invitarlos a todos a unirse a nosotros en este viaje, juntos podemos hacer la diferencia y construir un futuro más brillante para nuestra comunidad”.

Añadió que está muy emocionada de comenzar este nuevo capítulo en el Cabildo juvenil y dijo estar segura que juntos pueden lograr grandes cosas y así hacer una diferencia positiva en sus vidas y en la de la comunidad. La Alcaldesa felicitó a los integrantes del nuevo Cabildo Juvenil 2025 que representan a miles de jóvenes mazatlecos que trabajan por una ciudad más inclusiva, más próspera y más justa. ”Ser parte de este Cabildo Juvenil es un reconocimiento a sus capacidades y también es una responsabilidad y una oportunidad para demostrar que la juventud tiene mucho que aportar en la construcción del bienestar, este espacio, la Casa del Pueblo les abre las puertas a la juventud por mandato de ley, pero también desde una convicción que comparto con ideales, la juventud comprometida puede y debe transformar a Mazatlán”, enfatizó Palacios Domínguez.

”Como Gobierno creemos en el talento y la fuerza creativa de nuestras juventudes, Mazatlán confía en ustedes para que ese impulso se convierta en acciones, propuestas y proyectos que nos permitan seguir avanzando en la transformación de nuestra ciudad, al terminar esta sesión solemne quiero invitarles a que se lleven con orgullo este nombramiento con la consciencia de que son ejemplo para otros jóvenes, que sus palabras y acciones inspiren, que sus iniciativas se conviertan en realidades y que este sea el comienzo de un camino de servicio, de liderazgo y compromiso con Mazatlán”:

Los exhortó a seguir trabajando juntos para que las juventudes no solamente tengan voz, sino que también puedan llegar a construir el futuro que todos merecen. ”Como bien lo dijo nuestra Presidenta de Cabildo juvenil, dijo estamos frente a un futuro más brillante, estoy segura que con ustedes ese futuro está en las mejores manos, muchas felicidades a todas y todos y que vida la juventud de Mazatlán”, recalcó la Alcaldesa.