$!Instalan Cabildo Juvenil 2025 en Mazatlán

En sesión solemne fue integrado este martes el Cabildo Juvenil 2025 en donde la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez le tomó protesta a sus integrantes y la nueva Presidenta Municipal juvenil, Alis Areth Mayorquín Romo subrayó que trabajarán juntos para generar un impacto positivo a la comunidad.
”Nuestro objetivo en el Cabildo Juvenil 2025 es claro: trabajar juntos para generar un impacto positivo en nuestra comunidad, promover la participación y empoderar a los jóvenes para que sean líderes en sus respectivas áreas”, enfatizó Mayorquín Romo en su mensaje en la sesión solemne de Cabildo tras agradecer a los miembros salientes del Cabildo Juvenil y felicitar y darle la bienvenida a los nuevos integrantes del mismo por su elección.
”Quiero asegurarles que trabajaremos con dedicación y compromiso para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten; en este sentido quiero invitarlos a todos a unirse a nosotros en este viaje, juntos podemos hacer la diferencia y construir un futuro más brillante para nuestra comunidad”.
Añadió que está muy emocionada de comenzar este nuevo capítulo en el Cabildo juvenil y dijo estar segura que juntos pueden lograr grandes cosas y así hacer una diferencia positiva en sus vidas y en la de la comunidad.
La Alcaldesa felicitó a los integrantes del nuevo Cabildo Juvenil 2025 que representan a miles de jóvenes mazatlecos que trabajan por una ciudad más inclusiva, más próspera y más justa.
”Ser parte de este Cabildo Juvenil es un reconocimiento a sus capacidades y también es una responsabilidad y una oportunidad para demostrar que la juventud tiene mucho que aportar en la construcción del bienestar, este espacio, la Casa del Pueblo les abre las puertas a la juventud por mandato de ley, pero también desde una convicción que comparto con ideales, la juventud comprometida puede y debe transformar a Mazatlán”, enfatizó Palacios Domínguez.
”Como Gobierno creemos en el talento y la fuerza creativa de nuestras juventudes, Mazatlán confía en ustedes para que ese impulso se convierta en acciones, propuestas y proyectos que nos permitan seguir avanzando en la transformación de nuestra ciudad, al terminar esta sesión solemne quiero invitarles a que se lleven con orgullo este nombramiento con la consciencia de que son ejemplo para otros jóvenes, que sus palabras y acciones inspiren, que sus iniciativas se conviertan en realidades y que este sea el comienzo de un camino de servicio, de liderazgo y compromiso con Mazatlán”:
Los exhortó a seguir trabajando juntos para que las juventudes no solamente tengan voz, sino que también puedan llegar a construir el futuro que todos merecen.
”Como bien lo dijo nuestra Presidenta de Cabildo juvenil, dijo estamos frente a un futuro más brillante, estoy segura que con ustedes ese futuro está en las mejores manos, muchas felicidades a todas y todos y que vida la juventud de Mazatlán”, recalcó la Alcaldesa.
El Cabildo Juvenil 2025 de Mazatlán está integrado por su Presidenta Alis Areth Mayorquín Romo, la Síndico Procuradora Itzel Guadalupe Rodríguez Osuna y como regidoras y regidores Diego Sinuhé Cuellar Arámburo, Erika Yuliana Ibarra Tirado, Héctor Manuel Ochoa Arámburo, Alejandra del Rosario Tirado Tirado, Fredy Arturo Bojórquez Ruelas, Jaquelín Andrea Salazar, Irving Duval García Llamas, Esthela Osuna Camarena, Andrea Caballero Sánchez, Jorge Jaret Fregoso Qievedo, Ana Maritza Eliseo González e Iván Enrique Crespo Estrada.