Instalan Comité de Búsqueda en Mazatlán sin incluir a familiares de personas desaparecidas

Además de realizarse de manera privada, la instalación del Comité de Búsqueda de Personas del Municipio de Mazatlán se hizo sin integrar en él a familiares de personas desaparecidas, manifestaron las regidoras Wendy Liliana Barajas y Maribel Chollet Mprán.

Agregaron que en la entidad Mazatlán ocupa el primer lugar en mujeres desaparecidas en la entidad, pues de 144 mujeres desaparecidas en Sinaloa, 47 corresponden a este municipio.

“De 144 mujeres, solamente de acuerdo a datos que específicamente nos proporcionan las fuentes oficiales, 47 de ellas en este momento, son mujeres de Mazatlán”, expresó la regidora priista Chollet Morán.

Recordó que el martes tuvieron una reunión con el visitador de la Zona Sur de Derechos Humanos en la Comisión de Equidad, Género y Familia y Derechos Humanos y tenía dos objetivos fundamentales, el más importante es que la gran y terrible tragedia que se está viviendo en Sinaloa, en México por supuesto, y Mazatlán particularmente tiene el mayor número de mujeres desaparecidas.

“Por lo tanto yo le pedí ayer (miércoles) a la Presidenta Municipal en la Comisión de Concertación Política que quería yo participar de ese Comité, yo le solicité ser integrante de ese Comité dada la importancia que reviste para la Comisión de Equidad, yo no soy de membrete, yo asumo con mucha responsabilidad el encargo que tengo y le pedí con las palabras correctas y propias le hice la solicitud delante de mis compañeras y compañeros regidores que integramos la Comisión de Concertación Política y no solamente no me dio respuesta, solamente me dijo buscaré la parte legal, es inadmisible que esa sea la respuesta de la Presidenta”, dijo Chollet Morán.

Recalcó que no hay voluntad política ni empatía con los verdaderos problemas y el tema de la inseguridad crece y crece en este municipio.

La regidora por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas, dijo no saber por qué se hizo de manera privada la instalación del Comité de Búsqueda de Personas en mención el martes, y no se integró al mismo a familiares de personas desaparecidas.

“De hecho había familiares de personas desaparecidas que estaban interesadas de formar parte de este Comité, quién más que ellos que les duele, que traen la problemática y no los quisieron integrar a este Comité”, añadió Barajas.

“No hay (familiares de personas desaparecidas en el Comité), no las incluyeron, hay una comisionada estatal de Personas Desaparecidas, la licenciada Karina (Elizabeth Márquez Calderón), ella es la que vino a tomar protesta (a los integrantes), pero la verdad yo creo que era necesario sobre todo que familiares de personas desaparecidas (fueran incluidas)”.