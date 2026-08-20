Instalan Ejército Mexicano base en el antiguo Acuario de Mazatlán

Tal como lo había informado el pasado martes el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, ya fue instalada una base del Ejército Mexicano en lo que fue el antiguo Acuario de Mazatlán.

Este jueves ya se vio en el lugar a elementos y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la misma institución vigilando el lugar.

Dichas instalaciones se encuentran en la Avenida de los Deportes, casi en la glorieta de esa vialidad y la Avenida Cruz Lizárraga, frente al estacionamiento de los camiones charter y a un lado del nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés.

La Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, no quiso manifestar algo al respecto y si el personal militar se va instalar en otros inmuebles de este puerto.

Ante el recrudecimiento de la violencia en este municipio de julio a la fecha, a Mazatlán han llegado más de 2 mil elementos de la Sedena adicionales a los que ya había para contrarrestar la inseguridad y ante la falta de espacios en la sede de la Tercera Región Militar para albergarlos, instalaron bases provisionales en la Escuela Secundaria General 2 y en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Sin embargo, ante el próximo inicio del ciclo escolar el 31 de agosto, el personal castrense tiene que dejar esas instalaciones escolares para que las y los alumnos y el personal docente y administrativo comience sus labores en esa fecha.

La mañana de este jueves ya se observaron elementos y vehículos del Ejército Mexicano en el antiguo Acuario de Mazatlán, que estaba a cargo del Gobierno mazatleco.