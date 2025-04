Instalan en Mazatlán Comité Municipal de Inspección y Vigilancia contra la pesca furtiva

El Comité Municipal de Inspección y Vigilancia contra la pesca furtiva durante la presente veda del camarón tanto en esteros y bahías como en altamar fue instalado este lunes en la Sala de Cabildo del Gobierno de Mazatlán en un evento encabezado por la Secretaria de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena y por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Si bien la facultad es de Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca) la responsabilidad es de todos, todos estamos orgullosos de la actividad pesquera y así con ese orgullo viene acompañado de una gran responsabilidad”, dijo Guerra Mena en su mensaje momentos antes de tomar protesta a los integrantes de este nuevo Comité que preside la Alcaldesa y en el que participan en Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez y representantes de las diferentes agrupaciones pesqueras.

“Vivimos tiempos complicados, pero de esperanza de que las cosas se puedan componer, son 15 millones de pesos que hemos distribuido a lo largo del estado de Sinaloa, más allá del dinero es la coordinación que podamos tener los tres niveles de gobierno y sobre todo lo más importante, no va haber dinero que alcance si no hacemos conciencia, si no le apostamos a la educación, si no le apostamos a cambiar la cultura, Mazatlán es un puerto maravillosos que se vende por sí sólo en sus recorridos, en sus playas, en sus paisajes, en su gastronomía y en su planta trabajadora, decirlo que la pesca furtiva no está tan enquistada en este municipio, los pescadores son del Walamo, de Villa Unión y del Ostial del sur del municipio, nuestros armadores”.

Dio a conocer que el año pasado durante la veda, que en este año inició el pasado 6 del presente mes, se aseguraron cerca de 22 toneladas de producto capturado de manera ilegal, principalmente camarón, además de algunas embarcaciones y se trabaja también en contra del uso de la harina purina porque es ilegal su uso en la pesca porque afecta el medio ambiente.

Por su parte el director de Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, José Guadalupe Guillén Rentería, reitero que la facultad del combate a la pesca furtiva es de la Conapesca, pero las demás autoridades estatales y municipales y los productores deben ser coadyuvantes y cooperar y coordinarse con ellos.

“Afortunadamente el estado de Sinaloa ha venido manteniendo el presupuesto, el Congreso del estado también ha venido manteniendo el presupuesto para inspección y vigilancia y para otros programas, pero éste presupuesto hay que hacerlo rendir, hay que utilizarlo bien, a ello están llamadas las federaciones y uniones, a ser de este presupuesto rendir, que se utilice para lo que es (para apoyo de combustible para las embarcaciones que participan en la vigilancia contra la pesca furtiva o ilegal durante la veda)”, añadió Guillén Rentería.

En tanto que la Alcaldesa de Mazatlán, quien también es presidenta de este nuevo Comité Municipal, recalcó que en este municipio la pesca es parte de su identidad, de su historia y de su cultura, cuidar, proteger y garantizar su producción es una responsabilidad compartida que involucra a todas y todos.

“Reconocemos y valoramos el liderazgo y la experiencia de la Conapesca, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado quienes encabezan los esfuerzos técnicos, normativos y de vigilancia en esta materia y por eso. aunque las competencias están distribuidas entre distintas instancias, el Gobierno municipal tiene la mejor disposición para coadyuvar en todo lo que esté a nuestro alcance y que contribuya a la vigilancia eficaz de esta veda”, subrayó Palacios Domínguez.

“Este Comité es más fuerte gracias a la participación de las cámaras empresariales y de las cooperativas pesqueras quienes serán en este Comité la voz directa de las preocupaciones, propuestas y realidades de quienes viven del mar. sabemos que las vedas no son tiempos fáciles, especialmente para quienes viven directamente de la pesca, por ello reiteramos nuestra total disposición para mantener condiciones de apoyo, organización y orden durante esta veda, cuenten con el acompañamiento de esta administración para fortalecer la comunicación entre autoridades, pescadores y ciudadanía, para nosotros proteger el camarón es también proteger el empleo y en bienestar para todos”.

Mientras que el director de Prevención de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Conapesca, capitán Jaime de Jesús Caballero Trimidar, expresó que este evento de instalación del Comité Municipal de Inspección y Vigilancia para la veda del camarón 2025 es muy significativo no sólo porque tenga la participación de los tres órdenes de gobierno, empezando por el federal, sino también por los esfuerzos del Gobierno estatal y municipal.

“De tal manera que a través del compromiso como ciudadanos, como funcionarios públicos que tenemos para la conservación de las especies, que en este día principalmente está motivada por la veda que inició con fecha 6 de abril a las 06:00 horas para proteger las especies de camarón en las diversas entidades federativas, incluyendo en el estado de Sinaloa, estamos reiterando nuevamente el compromiso de continuar cuidando las especies para el beneficio no solamente de las sociedades que hacen uso de esta corresponsabilidad,que es para administrar los bienes que corresponden a la Nación y que de alguna manera también corresponde a todos como ciudadanos el conservarlos”, enfatizó Caballero Trinidad.