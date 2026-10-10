$!Instalan estructuras de concreto en tramo colapsado del malecón de Mazatlán para contener socavón

MAZATLÁN._ Los trabajos en el tramo del malecón de Mazatlán que colapsó el jueves 8 de octubre, a la altura de la calle Isla de Chivos, en el sector de la Laguna del Camarón, se encuentran actualmente en una etapa de contención, mientras que la reparación definitiva dependerá de un proceso de licitación, informó Martín Gallardo Noriega. El director de Obras Públicas del Ayuntamiento señaló que las labores que se realizan en el sitio tienen como objetivo contener la zona afectada antes de avanzar con la rehabilitación integral de la infraestructura dañada, indicando que una vez atendido este punto, se contempla intervenir otro socavón ubicado al otro lado del área afectada. “Esto es solamente para la contención, es para contener el muro. Tenemos que hacer el mismo estudio pertinente que hicimos en el otro socavón (Lobos Marinos), la mecánica del suelo, y sistema de filtrado, todavía falta todo eso. Esto es solamente para la contención del muro y el salvaguardar de toda la zona”, comentó.

El colapso ocurrió durante las primeras horas del pasado jueves, entre las 05:00 y las 06:00 horas, cuando cedió un tramo de aproximadamente 70 metros de longitud de la infraestructura costera, después de varios días de fuerte oleaje registrado en el puerto por el paso y la cercanía de sistemas tropicales en el Océano Pacífico mexicano. La fuerza constante de las olas provocó el desprendimiento de losas de concreto de la banqueta y de la ciclovía, mientras que también se reportaron posibles afectaciones en el sentido de norte a sur de la Avenida del Mar. Fue La erosión ocasionada por el oleaje la que debilitó la parte inferior de la estructura, lo que dejó expuesta la zona del colapso y obligó a las autoridades a atender el sitio para contener los daños y evaluar las condiciones de seguridad. Como parte de los trabajos iniciales, el titular de Obras Públicas señaló que se están colocando piezas prefabricadas de hormigón o concreto conocidas como “bocas de ballena” o simplemente “ballenas”, estructuras que se utilizan en obras de protección costera. Estas piezas, donadas por el Gobierno de Sinaloa, se disponen de manera horizontal o paralela en las partes bajas de la costa para conformar elementos de apoyo del muro de contención, contribuir a disipar la energía del oleaje y ayudar a estabilizar el terreno frente a la erosión. “Las ‘ballenas’ nos las mandó el Gobierno del Estado, y nos está ayudando para darle forma al muro en la parte de adentro”, declaró el funcionario.