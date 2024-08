“Porque este tipo de sistema lo que tiene es que se desajusta un poquito con el paso del tren y falla y a veces bajan cuando no deben de bajar y es cuando las rompen porque bajan así sin previo aviso y va pasando un carro y la rompe, ese es el problema, la automatización siempre ha sido muy delicada en materia de trenes porque las vías son muy viejas, son obsoletas, entonces te ocasiona ese problema la SCT (Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes) no quiere saber, Ferromex no quiere saber, te exige que pongas esto, pero pues también no ayuda mucho con la infraestructura que se tiene, que es muy vieja”.

Expresó que el Municipio es responsable de ese cruce siendo que ese cruce es federal y siempre ha dicho que el responsable debiera ser la Federación, pero en fin ya se está atendiendo el tema por cuarta ocasión en la ciudad pues ya se ha hecho en otros puntos de la ciudad y se va ver cuánto dura.

“Por lo menos aquí hay vigilante, por eso vamos a dejar habilitada la manual, no la vamos a retirar por si llega a sufrir alguna avería la automática pues seguimos trabajando con la manual, que es lo que pretendemos hacerlo con el resto de los cruces también, duplicar ahí el esfuerzo, manual y automatizado”, continuó.

“Estos (los kit de material) los pedimos hace meses, son planes que traemos, porque insisto, hay acciones colectivas que promueven ésto desde hace muchos años, entonces tenemos que dar cumpliliento nosotros, además lo hacemos no tanto por el cumplimiento, (sino) porque es nuestra obligación darle seguridad al ciudadano, al que cruza, tanto al peatón como al automovilista, pero esto es constante, por eso digo que es la cuarta ocasión que se está (instalando)”.

Precisó que en la Avenida José Luis “Peche” Rice la pluma ya se está instalando y quedará a más tardar el próximo viernes.

También recordó que hace algunos años se tenía el compromiso de que El Gobierno del Estado, Ferrocarriles de México y el Municipio instalarían los mecanismos de plumas metálicas en los cruces ferroviarios más peligros de la ciudad, pero no se concretó eso y por ello lo está haciendo el Municipio, pero al ver este trabajo se espera que las demás instancias se sumen a esas acciones y ahora sí coloquen plumas en los otros cruces que faltan.

Precisó que cuando se realiza el equipamiento el costo es más alto, pero en las plumas que se están instalando esta semana es reposición, por lo que entre las dos citadas se invirtieron cerca de 500 mil pesos, además se está en proceso para instalar plumas en la Avenida del Atlántico, excepto el de la Avenida Jpsé María Pino Suárez, en la Colonia Quinta Chapalita.

“Aquí los complicados de mayor tráfico son cinco, que son los que tenemos problemas más constantes, el del Atlántico, Peche Rice, Cerritos, Santa Rosa y el de Pino Suárez esos son los cinco que tenemos conflicto nosotros, muy fuerte, obviamente hay para allá para el lado de El Walamo, hay otro para el lado de Mármol, para la Isla de la Piedra, todos, pero estos cinco son los que urgen dar primero el cumplimiento”, reiteró el Alcalde.

“Este, santa Rosa en un futuro, ojalá el próximo año iniciar el tema del puente, aquí está proyectado un puente, ese puente ya resuelve todo, pero eso mismo de los puentes debiera ser en todos los cruces, igual el de “Peche” Rice ya requiere un puente ahí, o igual el de Cerritos, todos requieren puentes, entonces ojalá y algún día pronto , ya estaba anunciado por lo menos este”.

El Alcalde recalcó el llamado a los conductores y a la población en general que hagan caso a la señalética para prevenir accidentes con el tren.

“El llamado es que hagan caso a la señalética, hay muchas ocasiones que escuchamos como ahorita la campanita y creemos que el tren viene muy lejos y dices alcanzo a pasar, el llamado es que nos ayuden con esa parte respetando la señalética, vemos muchos videos en diferentes partes del país, incluso de otros países donde le quieren ganar al tren aún con la pluma ya abajo quieren ver la manera de meterte, las prisas se convierten en tragedia, entonces hay que evitar que eso suceda, siempre vamos a estar pendiente de este tema, pero sí nos tiene que ayudar la ciudadanía”.