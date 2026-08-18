Instalará Ejército base en el antiguo Acuario de Mazatlán

El Ejército Mexicano instalará una base en el antiguo Acuario de Mazatlán y en estos momentos es positivo que estén en ese lugar manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“En este momento es positivo, se está hablando de eventos delictivos de importancia y la presencia policial y mucho más la federal yo creo que va a disminuir eso y ayuda también a las labores de seguridad pública”, añadió Barrón Valdez en entrevista con personal de medios de comunicación la tarde de este martes.

Sin embargo, dijo desconocer si la base que instalará la Secretaría de la Defensa Nacional en ese sitio de la Avenida de los Deportes será provisional o permanente y cuántos elementos se tendrán porque eso lo maneja directamente la citada institución federal.

A un lado de esas instalaciones se encuentra el nuevo Acuario Mazatlán Mar de Cortés y enfrente llegan decenas de autobuses chárter con turismo de diferentes partes del país.

“Ahí sí desconozco la cuestión de la organización de lo que son las bases, de las federales y las estatales las desconocemos, nosotros tenemos conocimiento que hay bases operativas, que hay lugares donde pernocta el personal, pero ya la cuestión de la organización, la operación le corresponde directamente a la autoridad federal”, continuó.

Además, dijo desconocer a partir de cuándo se instalará dicha base en las instalaciones de lo que fue el Acuario de Mazatlán, ya que eso lo maneja directamente la Sedena, no se interviene directamente como Municipio.

“Nosotros como Municipio no intervenimos, intervenimos en los operativos, intervenimos con los apoyos que se puedan solicitar, nosotros estamos apoyando con Tránsito en el caso de detención de motocicletas nosotros los apoyamos con las grúas, todo ese tipo de trabajos en los que nosotros tenemos la posibilidad de apoyarlos, ya lo demás es de organización”.

Tras la violencia que se intensificó en las últimas cinco semanas en este municipio a Mazatlán llegaron como apoyo más de 2 mil elementos del Ejército Mexicano y algunos elementos tienen su base provisional en la Escuela Secundaria General 2 y otros en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Sin embargo, por el inicio del próximo ciclo escolar el 31 de agosto, el personal militar tiene que dejar dicha escuela y será reubicado en otro lugar, han dicho las autoridades educativas y municipales en las últimas semanas.