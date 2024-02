MAZATLÁN._ En el colector pluvial Roosevelt se construirá un cárcamo de bombeo para resolver el problema de inundaciones en el Centro Histórico de Mazatlán, lo mismo se requiere en la avenida Cruz Lizárraga y frente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Añadió que en la calle Roosevelt, en el Centro de la Ciudad, el colector del drenaje que va por la banqueta todos sus escurrimientos van a caer al colector pluvial que lo arroja al mar, es algo que no se puede negar.

“Qué pasa con el colector Roosevelt del drenaje que va por la banqueta, todos sus escurrimientos van a caer al colector pluvial, el pluvial lo arroja al mar, entonces eso lo vemos, está a la vista, no lo podemos evitar ni negar, está ahí, vamos a reparar todo lo que es el drenaje, luego que ya reparemos el drenaje, que no haya escurrimientos no va haber tiradero hacia el mar, es el único tiradero que tenemos y que no lo estamos provocando nosotros, está ahí por consecuencia de ese colector del drenaje”, continuó González Zataráin.

“Luego se está haciendo el estudio de una especie de cárcamo para el tema del colector Roosevelt pluvial, qué pasa con el pluvial, que está sobre el mismo nivel del mar, cuando sube la marea tapa la salida y se inunda el Centro Histórico, se está haciendo un estudio hidrológico para ver la manera de elevar la salida y cómo podría elevar la salida, con bombeos, de tal manera que eso pueda eficientar, algo similar a lo de Conapesca”.

Reiteró que se está haciendo ese estudio para ver cuánto cuesta hacer ese cárcamo para el agua pluvial y si hay recursos se hará la obra.

“Es el mismo nivel (que tiene la salida de ese colector con el del mar), es el mismo problema que tiene la (avenida) Cruz Lizárraga, la Cruz Lizárraga tiene un tubito que va por abajo del malecón, que si se fija, yo he ido, que lo limpian, le quitan la arena y sale el agua, pero sube el oleaje, tapa otra vez y ya no sale el agua, por qué, porque están sobre el mismo nivel”, reiteró.

“Qué se tienen que hacer en esos lugares, cárcamos, rebombeos y que caigan, que no se obstruya la salida, la única solución para el Centro Histórico es un cárcamo pluvial, ahí se ocupa cárcamo pluvial, igual Cruz Lizárraga, igual Roosevelt, igual Conapesca la ampliación”.

Recordó que está por darse el fallo de la licitación para la rehabilitación del colector Roosevelt del drenaje e inmediatamente iniciar la obra donde se invertirán cerca de 6 millones de pesos.