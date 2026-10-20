Instalarán dos arcos carreteros en entradas de Mazatlán para detectar vehículos con reporte de robo: Alcaldesa

En las entradas a Mazatlán de El Venadillo y El Castillo serán instalados dos arcos carreteros para detectar vehículos con reporte de robo, manifestaron la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny Del Rincón.

“Nosotros fuimos favorecidos con dos arcos carreteros, uno será colocado en el norte, otro en el sur, eso es novedad, es algo totalmente nuevo, contamos con lectores de placas que también ayudan a la tarea de investigación de las fiscalías y las cámaras de videovigilancia en la cual se hizo una petición formal a las autoridades federales para que nos puedan ayudar”, expresó Palacios Domínguez.

“Estamos haciendo la gestión y estoy segura que próximamente tendremos buenas noticias y nuestra Gobernadora nos la dará a conocer (de fortalecimiento al C4)”.

Precisó que en esta ocasión se pidieron dos arcos carreteros, pero se quiere tener más, seis en total para Mazatlán.

La petición se hizo ante el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel federal para tener mejor tecnología y equipamiento para el Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4, que se tiene en Mazatlán, además se cuenta con el C2 de la Policía Municipal.

Recordó que Mazatlán es Municipio prioritario para la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y es un honor que ella siempre esté el pendiente de lo que se realiza en este municipio, de que los cruceros turísticos sigan llegando, de que se hagan eventos masivos y que la gente reciba el reforzamiento de las Fuerzas de Seguridad federales que se necesiten y siempre se ha recibido el apoyo.

“Ahorita, en este caso, en este proyecto van otras circunstancias, van otras peticiones que tenemos muy puntuales para fortalecer a nuestra corporación y también para fortalecer al C4”, reiteró la Presidenta Municipal en entrevista.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dio a conocer que se realizó una licitación pública nacional y resultó adjudicada a una empresa que tiene la tarea de instalar 13 puntos de monitoreo vehicular o de detección de vehículos robados principalmente en Culiacán, pero también en Mazatlán y Ahome.

“Vamos empezando este año, es un proyecto chico, es un proyecto que se realiza entre el Secretariado Ejecutivo porque de acá depende el Repuve (Registro Público Vehicular), como Repuve está detrás de este monitoreo de vehículos robados se tiene que trabajar entre Repuve y C4”, dio a conocer Ricardo Jenny Del Rincón.

“En este momento se encuentra en la fase de instalación, debe de ir el proyecto cerca de un 60 por ciento de avance en la instalación de estos equipos, son dos para aquí para Mazatlán, por la carretera, entrada y salida, uno es el tramo de El Venadillo y el otro es el tramo de El Castillo”.

Para los 13 puntos de monitoreo vehicular en la entidad se destinó una inversión de cerca de 15 millones de pesos en total, precisó.

“Para que estos 13 puntos de monitoreo estén funcionando al 100 por ciento se requieren cerca de 120 a 150 cámaras, no crean que cada punto es una cámara sino que tiene un número importante de cámaras... estamos cerca del 60 por ciento de avance, todavía hay muchas conexiones que hacer; algunas conexiones corren por fibra óptica, otras por red de radioenlace. Son muchas cámaras las que se tienen que instalar en estos puntos de monitoreo”.

Precisó que todavía se tienen que hacer pruebas en cada uno de los 13 puntos, por lo que se estima que a finales de octubre esté instalada la totalidad de los equipos para comenzar la fase de pruebas.

Dichos puntos estarán conectados tanto con el Centro Estatal de Información del Estado de Sinaloa como con el Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4.

“La única vez que se han tenido en Sinaloa fueron vandalizados muy rápido, por eso siguen ahí estos arcos, esas estructuras metálicas que básicamente no se utilizaron, nosotros creemos que con el despliegue de fuerza, tanto militar como estatal, que hay ahora en el estado, estos puntos de vigilancia van a ser resguardados”, añadió en entrevista.

“De hecho así se ha platicado con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Seguridad Pública, pero lo que sabemos es que en otros estados funcionan muy bien, básicamente Sinaloa comenzará este piloto de 13 puntos de monitoreo vehicular en nuestro Estado, vamos a cuidarlos mucho, ojalá duren y empiecen a dar los mejores resultados para que podamos seguir creciendo este tipo de proyectos”.