Instalarán mesas técnicas para revisar artículo por artículo la Ley de Transparencia en Sinaloa

Un acuerdo se logró concretar por parte de organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos con el Congreso del Estado de Sinaloa, con la finalidad de instalar de mesas técnicas de trabajo en las que se analizará de manera detallada la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia, como parte del proceso de armonización legislativa en la entidad.

Así lo dio a conocer Lucía Mijangos León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la cual señaló que el acuerdo fue establecido con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que preside Teresa Guerra Ochoa.

Mijangos León destacó que esta resolución permitiría la participación directa de representantes ciudadanos en la revisión artículo por artículo del proyecto enviado por el Ejecutivo Estatal, con el objetivo de identificar vacíos, proponer ajustes e incorporar propuestas alternativas al dictamen final.

“Va a haber oportunidad de revisar con lupa cada uno de los artículos y hacer propuestas desde sociedad civil para incorporarlas al proyecto de dictamen antes de que pase a la Comisión de Transparencia”, comentó.

“Se trata de trabajar directamente con el Congreso del Estado en mesas técnicas durante los meses de junio y julio”, agregó.

La titular del CPC, expresó que estas mesas técnicas serán un espacio importante para el análisis en conjunto entre legisladores y sociedad civil, en el que se discutirán tanto las observaciones a la iniciativa como los planteamientos que no fueron incluidos en la propuesta original.

Asimismo, señaló que la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal presenta omisiones y modificaciones que, a su consideración, podrían implicar riesgos de mayor opacidad en el acceso a la información pública, por lo que insistieron en la importancia de abrir el proceso legislativo a la revisión ciudadana.

“Estamos hablando de un tema de transparencia, por lo que debe existir apertura del Congreso para que estas mesas puedan ser transmitidas en vivo. Se solicitó a la Secretaría General del Congreso que las mesas de trabajo sean abiertas y transmitidas en tiempo real, porque se trata de un ejercicio de transparencia”, declaró.

En este contexto, las mesas técnicas se desarrollarán durante los meses de junio y julio en la ciudad de Culiacán, con la expectativa de que los trabajos permitan construir un borrador de dictamen más sólido antes de su discusión en comisiones legislativas.

Mijangos León mencionó que uno de los acuerdos relevantes es que el Congreso del Estado elaborará un proyecto de dictamen que será compartido previamente con las organizaciones participantes, lo que permitirá que estas puedan revisarlo y verificar si sus propuestas fueron incorporadas en el documento.

Además, se solicitó que las sesiones de trabajo sean transmitidas en tiempo real y que cada acuerdo quede debidamente asentado en minutas públicas, como una medida para garantizar la transparencia del proceso y evitar simulaciones en la participación ciudadana.

Aunque organizaciones como Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán y otras agrupaciones participantes calificaron la apertura del Congreso como un avance en el diálogo institucional, destacaron que el proceso legislativo aún no está concluido, ya que el dictamen final deberá pasar por comisiones y posteriormente ser sometido a votación en el Pleno del Congreso del Estado, donde aún podrían realizarse modificaciones.

En ese sentido, Mijangos León advirtió que mantendrán la vigilancia sobre el desarrollo de las mesas técnicas y del proceso legislativo en general, con el objetivo de impulsar una legislación que garantice de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública.

De esta forma, finalmente se hizo un llamado a la ciudadanía a dar seguimiento a las sesiones y participar en la observación del proceso, al considerar que la transparencia es un elemento clave para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en Sinaloa.