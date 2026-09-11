Instalarán subestación de Bomberos en basurón de Mazatlán para reforzar atención de emergencias

Con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incendios, el basurón municipal de Mazatlán contará con una subestación de Bomberos equipada para atender las emergencias que puedan presentarse dentro de sus instalaciones.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dio a conocer que el nuevo espacio permitirá mantener equipo disponible directamente en el sitio, evitando depender únicamente del traslado de unidades desde otros puntos de la ciudad cuando se registre alguna contingencia.

Destacó que la medida busca reforzar particularmente la prevención debido a la cantidad de residuos que diariamente son trasladados hasta el basurón por las unidades de recolección del Municipio.

De acuerdo con la Presidenta Municipal, actualmente el lugar recibe entre 670 y 900 toneladas de basura cada día, por lo que consideró necesario fortalecer las herramientas disponibles para responder ante cualquier eventualidad.

“Es importante esta subestación que vamos a tener bien equipada dentro de las instalaciones del basurón, porque como ustedes saben, todos los días se reciben más o menos alrededor de 670 a 900 toneladas de basura”, comentó.

Esta puesta en funcionamiento de la subestación se da luego de la recepción de nuevo equipo que quedará a disposición del municipio para fortalecer las labores preventivas y de respuesta dentro del sitio.

La Alcaldesa señaló que el equipamiento ya fue recibido y puede comenzar a utilizarse de manera inmediata, por lo que no será necesario esperar para incorporarlo a las labores que se realizan en el basurón.

“Ya inmediatamente, ya tenemos las llaves, ya se pueden empezar a utilizar”, declaró.

Asimismo, mencionó que la intención es contar con mejores condiciones para actuar de manera preventiva y, en caso de registrarse alguna emergencia, disponer de recursos que permitan brindar una atención más oportuna.

“En este caso, la prevención es lo mejor que podemos hacer y agradecemos muchísimo el poder obtener estos equipos que van a ser de gran ayuda para nosotros”, expresó.

Además, agregó que mantener al Gobierno Municipal y a sus áreas operativas mejor equipadas representa una herramienta importante para fortalecer la actuación de los primeros respondientes.

“Realmente viene justamente a prevenir, que eso es lo que nos toca a nosotros como primeros respondientes, como Gobierno Municipal, y el estar mejor equipados siempre nos ayuda a tener una mejor atención”, manifestó.

En la operación y disponibilidad del nuevo equipo también participará la Dirección de Servicios Públicos, encabezada por Karla Camacho Guzmán, dependencia responsable de las labores relacionadas con la recolección y disposición de residuos en el municipio.

La instalación de esta subestación permitirá así mantener capacidad de respuesta directamente en el basurón municipal, considerado un punto que requiere vigilancia y medidas preventivas permanentes debido al volumen de residuos que concentra diariamente.