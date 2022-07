Instituto de Cultura ‘sufre’ en sus finanzas y Carnaval 2022 representó gasto fuerte, dice ‘El Químico’

Sin dar cifras, justificando que es paramunicipal, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán presenta complicaciones financieras y el Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 representó un gasto muy fuerte y no hubo forma de conseguir recursos o patrocinios para reducir los costos.

Entrevistado por medios de comunicación antes de entrar a su oficina, en el Palacio Municipal, Benítez Torres afirmó que el presupuesto que se asigna no siempre alcanza.

”Lo que pasa es que el presupuesto que se signa no siempre alcanza, acuérdense que el Carnaval es el gasto más grande que tiene la ciudad y en esta ocasión, hicimos que fuera autosuficiente hasta donde se pudiera, pero no fue posible porque les recuerdo que no tuvimos la instrucción del Gobierno del Estado para hacerlo hasta tres días antes, entonces, no hubo forma de conseguir recursos de patrocinadores para abaratar costos y lógicamente eso hace que merme el presupuesto de una dirección tan importante”, señaló.

Benítez Torres dijo que al tratarse de una paramunicipal tienen independencia para resolver sus problemas y solamente el director, José Ángel Tostado Quevedo, podría proponer una reducción en la nómina

.”No ahorita no hemos pedido prestado, pero sí están sufriendo para eso, eso lo desconozco (si habrá reducción de nómina, son paramunicipales, ellos tienen que resolver sus problemas, cada paramunicipal tiene que resolver sus problemas, apenas el director puede proponerlo, él sabe qué hacer, y lo valoraríamos con mucho gusto”, afirmó.

”El Químico” informó que el reporte de las finanzas del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán correspondiente al último trimestre es público y ya está disponible en los portales en los apartados de transparencia.

La opacidad en Cultura

El pasado 14 de julio, el cuerpo de Regidores de Mazatlán presentó una denuncia en contra del director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado Quevedo, y quien resulte responsable, por no presentar en tiempo y forma los estados financieros del Carnaval 2022.

La denuncia fue presentada ante el Órgano Interno de Control de dicho instituto, ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán y ante la Síndica Procuradora, Magdalena Cárdenas Díaz, de acuerdo con lo que informó ese jueves el Regidor Martín Pérez Torres a nombre de sus compañeras y compañeros ediles de todas las fracciones políticas en el Cabildo de Mazatlán.

“Solicitamos que la autoridad competente inicie el procedimiento de investigación en contra de los actos del director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, C. José Ángel Tostado Quevedo, y quien resulte responsable por los hechos narrados en este escrito”, se lee en la denuncia cuya copia posee este diario.

Agregó que se presumen como faltas diferentes omisiones de Tostado Quevedo en su carácter de director general de dicho instituto y como secretario técnico del Consejo de Administración de esa misma dependencia.

Hasta el momento no ha presentado al Consejo de Administración de dicho Instituto un informe mensual de las actividades relacionadas con el Carnaval Internacional de Mazatlán 2022, tampoco ha presentado al Consejo de Administración los estados financieros del Instituto cada bimestre, declaró el pasado 14 de julio.