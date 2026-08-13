Instruyen a elementos de la Guardia Nacional y Marina a caminar en malecón y la playa: Alcaldesa de Mazatlán

Como parte de las acciones del Operativo de Seguridad para contrarrestar la violencia en Mazatlán, se instruyó a elementos de la Guardia Nacional y de la Marina a caminar sobre el malecón y la playa para labores de proximidad social y la prioridad es la ciudad, el ciudadano y el turismo, manifestó la Alcaldesa Minerva Osuna Zavala.

“Nosotros estábamos platicando con las personas que están encargadas de nuestra seguridad, que ellos siguen haciendo estrategias, ahorita se le dio instrucción a la Guardia Nacional y a Semar (Secretaría de Marina Armada de México) de estar caminando sobre la primera franja de lo que es el malecón y también la parte de la playa”, añadió.

En entrevista, descartó que dicha instrucción sea a raíz del ataque a balazos contra un expendio de cervezas en la Avenida del Mar de una persecución y detenciones en la Zona Dorada, sino que expresó que se trata de labores de proximidad social.

“Desde el principio fue una de las estrategias que nos dijeron, pues desde que inició todo ésto que se iba a mantener la primer franja, lo que es el malecón iba estar la Guardia Nacional, iba estar también Semar porque ellos traen uniformes de proximidad y que a la gente no le cause impresión”, precisó.

Además, dijo que el Ejército Mexicano va estar en todas partes de la ciudad.

“También de la misma manera (en la zona rural), el Ejército va estar ahí peinando todas las áreas de la ciudad, aquí la importancia es la ciudad, el ciudadano y también el turismo, pero con énfasis en la ciudad”, recalcó ante la racha de violencia que se ha intensificado ya durante las últimas cinco semanas en Mazatlán.

“Las estrategias se siguen moviendo dependiendo de cómo se está moviendo el fenómeno”.

Manifestó que los ataques violentos son hechos que están pasando todos los días y los generales que están a cargo de la seguridad están revisando todo eso, es muy puntual la observación y sí es mucha la observación de cómo el fenómeno está sucediendo en la ciudad.

“Los filtros de los militares se van a mantener, van a estar muy pendiente de todo lo que es motocicletas, carros, van a estar pidiendo los papeles, que sea tu motocicleta, tu auto, que todo esté en regla, por eso les pido a los ciudadanos que traigan todos sus papeles a la mano porque si la motocicleta o cuando les hagan la parada y ellos quieren saber si el vehículo es suyo les van a pedir sus documentos”, expresó Osuna Zavala.

También dijo que sobre lo expuesto por la Regidora y presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, en la sesión ordinaria de Cabildo, de que julio es el mes más violento del año con más de 30 homicidios dolosos, la Alcaldesa agregó que los ediles hablan desde su punto de vista, en el caso de los de oposición al actual Gobierno de Mazatlán siempre van a ser exageradas y grotescas.

“Es que cuando hablan los regidores, pues ellos hablan desde su punto de vista, ellos son la oposición y siempre van a ser opiniones exageradas y grotescas, seguramente sí hay una cifra, pero yo creo que no como diga”.

El Secretario del Ayuntamiento, Mosés Ríos Pérez, dijo que se ha dado día con día y los medios llevan las cifras y lo que siempre se pide es que de los hechos que se presentan, de lo que se pudiera comentar y de lo que realmente está asentado en un acta como las que presenta la Fiscalía tanto estatal como federal son las que se toman como oficiales.

“Hay un número, sí rebasan más de 20 hechos, yo creo que todos los días ustedes lo dan cuenta, también están muy focalizados y muy bien descritos también de cada uno de ellos y cada uno de los medios, yo los veo, dan cuenta diaria, que van haciendo sumativas también”, añadió.

“Pero aquí lo importante es que como bien lo dice la Presidenta, sigue estando en el fortalecimiento a esa estrategia que ya se sumaron más gentes, pero además tomemos siempre en cuenta algo fundamental: estamos dentro de una pugna interna y que algo que quizá la Regidora no comentó y que también debería tomar muy específicamente que muchas de las familias se vieron en esta preocupación”.

Reiteró que todas esas familias también, no se hace un año, sino que tienen muchos años saben en qué situación está cada uno de los procesos que han llevado a cabo sus familiares cuando así ha ocurrido algún hecho, cuando los ultiman o cuando ellos generan una violencia:

“Son enfrentamientos que ambas partes han tenido armamento, que ambas partes han tenido casquillos y que son personas identificables que han, por ambos lados, pertenecen a un grupo delictivo también dentro de la gran parte que se presenta (de asesinatos), también no podemos decir que todos”, continuó Ríos Pérez.