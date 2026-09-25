$!Inteligencia artificial debe potenciar, no sustituir al talento humano en turismo

La inteligencia artificial avanza con mayor rapidez que la capacidad de las personas para aprovecharla, por lo que el reto no está en sustituir la inteligencia humana, sino en aprender a utilizar estas herramientas para ampliar sus capacidades, señaló Alfonso González Damián, presidente de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Durante su participación en la celebración por el 34 aniversario de la Facultad de Turismo Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el investigador y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo presentó una conferencia sobre pensamiento crítico, inteligencia artificial y agenda digital para el desarrollo turístico. González Damián sostuvo que actualmente existe más incertidumbre que realidad alrededor de la inteligencia artificial, pues aunque existe interés de empresas, universidades y personas por incorporarla, gran parte de sus usos todavía se concentra en actividades que no necesariamente generan aportaciones relevantes.





“El valor no va a estar del lado de la inteligencia artificial, sino del lado humano”, afirmó. Por ello, consideró necesario que desde las universidades se enseñe a docentes y estudiantes cómo funcionan los algoritmos, qué información utilizan y cómo verificar las respuestas que generan. Señaló que herramientas como el prompting, el metaprompting y la triangulación de información pueden ayudar a obtener mejores resultados, siempre que exista conocimiento previo para evaluar los datos. El especialista rechazó que prohibir estas tecnologías sea una solución y planteó que deben incorporarse de manera adecuada a las aulas, para que los estudiantes aprendan a utilizarlas de forma productiva y profesional, tanto en empresas como en gobiernos y organizaciones sociales.



