Inteligencia Artificial y reformas, ejes del Congreso de Contaduría Pública 2026 en Mazatlán

Con una programación enfocada en inteligencia artificial, reforma laboral y cambios en materia fiscal y de comercio exterior, el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa realizará el Congreso Internacional de Profesionistas en Contaduría Pública 2026, en su edición número 12, los días 23 y 24 de octubre en Mazatlán.

Así lo informó Guillermo Hernández, presidente de la asociación, quien señaló que el encuentro llevará por nombre “Evolución Digital y Fiscal, IA para Contadores y las Nuevas Reformas en México” y estará dirigido a contadores, administradores, estudiantes, empresarios y profesionistas de carreras afines.

Hernández mencionó que el programa contempla seis conferencias distribuidas en dos jornadas, siendo la primera será presencial en el Centro de Convenciones de Mazatlán, mientras que la segunda se desarrollará de manera virtual durante la mañana, destacando que que el propósito es acercar al gremio conocimientos actualizados sobre asuntos que influyen en el ejercicio profesional y en la operación de las empresas.

“La intención es que todos tengamos el conocimiento actualizado y estemos a la vanguardia. Buscamos temas que sean relevantes en la actualidad de lo que está pasando o de las necesidades que existen, en lo que tenemos que poner mayor atención”, comentó.

“Por eso nos acercamos a los especialistas en todos estos temas, que realmente nos brinden su conocimiento, su experiencia y la compartan con todos nosotros”, agregó.

El presidente del colegio informó que para el viernes 23 de octubre, la jornada será presencial en el Centro de Convenciones de Mazatlán, con la participación de Ivonne Bautista Olivas con el tema “Reforma Laboral y su Implementación”, Antonio Nájera con “Inteligencia Artificial para Contadores” y Renzo Márquez, con “Todos Podemos Ser Líderes”.

Para el sábado 24 las actividades se realizarán de manera virtual, con intervenciones de Humberto Barragán Contreras con el tema “El Impacto del Empleo en los Ingresos Tributarios”, Luis Gerardo Juan Meixueiro con “Reconfiguración Aduanera y Operativa en México” y cerrar con Jesús Tirado Alcaraz con la ponencia “Compras Públicas en Tiempos de Incertidumbre: Elecciones en Estados Unidos, Economía, México y Cadenas de Suministro”.

Hernández indicó que para este congreso se espera reunir a alrededor de 350 participantes, principalmente profesionistas, aunque destacó el interés de incorporar a estudiantes para fortalecer su preparación.

“Para nosotros es muy importante que a este Congreso Internacional, si bien es de profesionistas, también acudan estudiantes, dado que son el futuro de esta profesión”, dijo.

La inscripción para estudiantes tendrá un costo regular de 800 pesos, para socios del colegio, de mil 200 pesos, y para el público en general, de mil 400 pesos, pero quienes paguen antes del 11 de octubre podrán acceder a tarifas de 680, mil 20 y mil 190 pesos, respectivamente.

Para el registro se habilitó una plataforma exclusiva, donde los interesados deberán ingresar sus datos y adjuntar el comprobante de pago. Una vez completado el procedimiento, recibirán por correo electrónico un código QR que deberán presentar para ingresar a la jornada presencial.

El acceso a la plataforma será difundido mediante las redes sociales del colegio y los códigos QR incluidos en sus materiales promocionales.

Hernández mencionó que al finalizar las actividades del sábado también se realizará una rifa entre las personas inscritas, con un iPhone, una pantalla y una laptop como premios.

De esta forma, con este encuentro, el colegio busca fortalecer la actualización de profesionistas y estudiantes ante los cambios tecnológicos, fiscales y laborales que inciden en la actividad contable y en la operación de las empresas.