$!Intensifica vigilancia Capitanía de Puerto en catamaranes y servicios náuticos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una amplia jornada de inspección a catamaranes y embarcaciones dedicadas al turismo náutico llevó a cabo la Capitanía Regional del Puerto en Mazatlán, con el objetivo de verificar el cumplimiento estricto de las normas de seguridad antes y durante los paseos marítimos. Así lo informó el titular de Capitanía de Puerto, Luis Antonio Barreiro Varela, quien destacó que estas acciones forman parte de un operativo preventivo que se reforzará conforme avance la temporada decembrina, periodo en el que se incrementa significativamente la actividad turística en el puerto.

Encabezadas personalmente por Barreiro Varela, las revisiones se llevaron a cabo en los embarcaderos de la calle Joel Montes Camarena, rumbo al Faro, así como en Marina Mazatlán, donde se concentran los servicios de yates, catamaranes y embarcaciones recreativas. “Me metí en cada uno de los catamaranes para revisar directamente durante el viaje. Este es el primero de los operativos y los vamos a incrementar conforme se acerca la temporada”, comentó.

El capitán estuvo acompañado de inspectores de Capitanía para supervisar los procedimientos, donde se dialogó con operadores y se colocó personal a bordo de cada unidad para constatar el cumplimiento de los protocolos durante los recorridos. Barreiro Varela explicó que las inspecciones se centran en tres puntos esenciales, siendo estos el no exceder la capacidad autorizada por pasajeros, el uso obligatorio de chalecos salvavidas y el control de volumen de la música. Asimismo, el operativo incluyó la supervisión directa de los horarios de salida, recorridos al mediodía y paseos vespertinos programados para las 16:00 horas.

El capitán señaló que cada viaje dura entre dos y dos horas y media, dependiendo de si las embarcaciones se dirigen a la zona de islas o a otros puntos de actividad turística. Barreiro Varela destacó que los operativos son solamente preventivos, ya que la fase correctiva solo se activa cuando existe una queja formal o un incidente en curso. “La Capitanía de Puerto hace la parte preventiva, si ocurre un suceso, entonces viene la investigación y se determina si hay sansciones”, expresó.

Hasta el momento, mencionó que no existen reportes que ameriten sanciones, en parte debido a la comunicación constante con los prestadores de servicio. En caso de sanciones, Barreiro Varela informó que todo depende de la gravedad de la falta, pues en la mayoría de los casos se emite un llamado de atención, en parte al compromiso de los operadores. Sin embargo, la Ley de Navegación establece multas y la suspensión del permiso de operación, en situaciones de repetidos incumplimientos. Por otro lado, en lo que se refiere a la vigilancia con respecto a los yates privados, Barreiro Varela expresó que las supervisiones a estas embarcaciones son más complejas ya que muchos de estos arriban al puerto solamente por unos días. Expresó que en estos casos la Capitanía de Puerto depende del apoyo de delegados honorarios de las marinas para reforzar la difusión de medidas de seguridad.