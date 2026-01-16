$!Intensifican AA y Sector Salud acciones informativas contra el alcoholismo

Con el propósito de informar y sensibilizar a la población sobre el alcoholismo, problemática que continúa teniendo impacto significativo en la salud pública y en el entorno social y familiar, Alcohólicos Anónimos y el Sector Salud llevarán a cabo la edición 31 de la Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, del 19 al 25 de enero. Año con año se desarrolla esta actividad de manera continua y forma parte de una estrategia permanente de información preventiva, por lo que para esta semana se tiene contemplado implementar una agenda de trabajo que contempla la difusión de contenidos relacionados con los efectos del consumo de alcohol, la importancia de la detección oportuna y la promoción de alternativa de apoyo y orientación para quienes enfrentan esta enfermedad.

Así lo informaron los miembros de esta organización, quienes destacaron que las acciones están dirigidas a diversos sectores de la sociedad, sin distinción de edad o condición social. “No es una cruzada, es una jornada de información donde estaremos realizando diversas actividades para informar al público en general sobre el problema que representa el alcoholismo en nuestra sociedad”, comentó Guillermo R, delegado del Área Sinaloa 3 de Alcohólicos Anónimos. “El propósito es llevar información sobre el alcoholismo, un problema muy riesgoso actualmente, no solo por el consumo de alcohol, sino también por la relación que tiene con otras sustancias”.