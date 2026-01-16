$!Intensifican AA y Sector Salud acciones informativas contra el alcoholismo

Con el propósito de informar y sensibilizar a la población sobre el alcoholismo, problemática que continúa teniendo impacto significativo en la salud pública y en el entorno social y familiar, Alcohólicos Anónimos y el Sector Salud llevarán a cabo la edición 31 de la Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, del 19 al 25 de enero.
Año con año se desarrolla esta actividad de manera continua y forma parte de una estrategia permanente de información preventiva, por lo que para esta semana se tiene contemplado implementar una agenda de trabajo que contempla la difusión de contenidos relacionados con los efectos del consumo de alcohol, la importancia de la detección oportuna y la promoción de alternativa de apoyo y orientación para quienes enfrentan esta enfermedad.
Así lo informaron los miembros de esta organización, quienes destacaron que las acciones están dirigidas a diversos sectores de la sociedad, sin distinción de edad o condición social.
“No es una cruzada, es una jornada de información donde estaremos realizando diversas actividades para informar al público en general sobre el problema que representa el alcoholismo en nuestra sociedad”, comentó Guillermo R, delegado del Área Sinaloa 3 de Alcohólicos Anónimos.
“El propósito es llevar información sobre el alcoholismo, un problema muy riesgoso actualmente, no solo por el consumo de alcohol, sino también por la relación que tiene con otras sustancias”.
Tanto representantes de Alcohólicos Anónimos como miembros de servicios médicos y centros integrales para la salud destacaron la relevancia de mantener y fortalecer la alianza entre AA, los servicios médicos y medios de comunicación, pues se recordó que el respaldado del ámbito médico ha sido fundamental para el reconocimiento del alcoholismo como una enfermedad que requiere atención integral.
De igual forma, se señaló el papel que han desempeñado los medios de comunicación en la difusión del mensaje preventivo, al considerarlos un puente indispensable para llevar información clara y confiable a la población.
Los miembros de AA destacaron que en esta edición de la Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, estarán participando profesionales de la salud, entre ellos, médicos, especialistas de la salud mental, los cuales estarán abordando el tema del alcoholismo desde distintos enfoques.
“Estaremos en todo el país dando información en hospitales, escuelas, fábricas y en cualquier espacio donde nos permitan llegar para compartir este mensaje. Lo hacemos todos los días, pero durante esta semana hacemos un énfasis especial en el sector salud a nivel nacional”, comentó.
Asimismo, a esta labor se sumarán integrantes de Alcohólicos Anónimos, los que compartirán información sobre el funcionamiento de los grupos de ayuda mutua y el acompañamiento que ofrecen como complemento a la atención médica y psicológica.
Dentro de las instituciones que se integran a esta jornada en Mazatlán se encuentran el Centro de Integración Juvenil, el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, así como el Centro Integral de la Salud Mental, así como personal del Hospital General, Instituciones de Seguridad Social y otras instancias del Sector Salud.
A través de esta participación conjunta se buscará reforzar un enfoque coordinado que permita ampliar el alcance de las acciones informativas y fortalecer la prevención.