Intensifican operativos para frenar robo de motocicletas en Mazatlán

Como parte de una estrategia enfocada en la prevención del delito y la recuperación de unidades robadas, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán ha intensificado los operativos para detectar motocicletas irregulares, tanto en la ciudad como en la zona rural del puerto.

El titular de esta dependencia, Jaime Othoniel Barrón Valdez, señaló que estos despliegues se realizan de manera permanente y responden, en gran medida, a reportes ciudadanos sobre situaciones que generan inquietud en sindicaturas y comisarías.

Destacó que recientemente se han llevado a cabo acciones en puntos como Isla de la Piedra y El Recodo, donde se logró el aseguramiento de decenas de motocicletas, en donde tan solo en estos operativos se han retirado de circulación alrededor de 30 unidades en un punto y 13 en otro, como parte de las revisiones implementadas por los elementos preventivos.

“Estamos realizando diversos operativos, no solamente aquí en el puerto, sino que también en la zona rural, donde hemos estado en Isla de la Piedra, donde trajimos aproximadamente 30 motocicletas, y en El Recodo fueron 13”, comentó.

“Tenemos también operativos ya planeados para Mármol y otras comunidades de la zona rural, donde la misma población lo está solicitando por situaciones que les generan inquietud”.

El Secretario comentó que en cada operativo se logra el aseguramiento de entre 20 y 29 motocicletas, algunas de ellas con reporte de robo, lo que permite no solo recuperar unidades, sino también detectar posibles vínculos con otros hechos delictivos.

En ese sentido, destacó que en lo que va del año se han recuperado alrededor de 30 motocicletas robadas, cifra que, señaló, refleja el trabajo constante de la corporación en materia de vigilancia y reacción.

“Aquí realizamos operativos diarios; hemos estado recuperando aproximadamente entre 20 y 29 motocicletas en cada operativo, y de ahí también salen motocicletas con reporte de robo”, expresó.

“La vez pasada que aseguramos 26 motocicletas, había tres con reporte de robo, por lo que en total tenemos alrededor de 30 motocicletas recuperadas en lo que va del año”.

El funcionario comentó que estos operativos se realizan de forma diaria en distintos sectores del municipio, como parte de una política de proximidad que busca atender de manera directa las problemáticas más recurrentes en materia de seguridad.

Además, indicó que el aseguramiento de motocicletas irregulares contribuye a fortalecer las investigaciones, ya que en algunos casos las unidades están relacionadas con delitos, lo que permite generar información útil para las autoridades correspondientes.

Barrón Valdez reiteró que la estrategia se mantendrá de manera continua, con el objetivo de inhibir el robo de motocicletas, reforzar la presencia policial y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía, mediante acciones coordinadas y focalizadas en las zonas donde más se requiere.

“Tenemos siete personas detenidas por robo a comercio, y creo que eso habla del trabajo y del esfuerzo que se está realizando en la Secretaría de Seguridad Pública”, externó.



Detienen a cuatro personas y recuperan motocicletas con reporte de robo en Mazatlán

Como resultado de operativos de vigilancia desplegados en distintos sectores del municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a cuatro personas y aseguraron varias motocicletas relacionadas con irregularidades, entre ellas unidades con reporte de robo y otras con anomalías en su documentación.

En un primer hecho, dos personas fueron detenidas en el fraccionamiento Brisas del Mar tras ser detectadas cometiendo faltas a la Ley de Movilidad Sustentable.

Durante la intervención, los agentes realizaron una inspección preventiva que permitió confirmar que la motocicleta en la que viajaban contaba con reporte activo de robo, por lo que la unidad fue asegurada y los ocupantes puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

En otra serie de acciones realizadas en colonias como Pradera Dorada y Lomas del Ébano, los elementos municipales lograron la localización de cuatro motocicletas en aparente estado de abandono.

Tras verificar sus datos en las plataformas oficiales, se confirmó que todas contaban con reporte de robo vigente, por lo que fueron aseguradas y trasladadas a la pensión correspondiente.